https://ria.ru/20250325/ispaniya-2007078586.html

В Испании нашли мертвым украинского подростка

В Испании нашли мертвым украинского подростка - РИА Новости, 25.03.2025

В Испании нашли мертвым украинского подростка

Полиция Испании обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины, пропавшего в воскресенье в испанском городе Бадахос, передает в понедельник газета ABC. РИА Новости, 25.03.2025

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МАДРИД, 24 мар – РИА Новости. Полиция Испании обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины, пропавшего в воскресенье в испанском городе Бадахос, передает в понедельник газета ABC. "Сегодня днем национальная полиция подтвердила факт обнаружения безжизненного тела 13-летнего украинского подростка, об исчезновении которого его семья сообщила в полицейский участок города Бадахос в воскресенье", — пишет издание. По его информации, мать мальчика сообщила полиции, что он вышел на прогулку около 17:30, но домой не вернулся. Позднее очевидцы, гулявшие в городском парке, заметили тело ребенка и сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники полиции, подтвердившие личность погибшего. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства трагедии. Точная причина смерти неизвестна, как и то, сколько времени тело находилось в парке.

https://ria.ru/20220729/malyariya-1805925016.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006614120.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, украина