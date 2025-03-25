https://ria.ru/20250325/ispaniya-2007078586.html
В Испании нашли мертвым украинского подростка
В Испании нашли мертвым украинского подростка - РИА Новости, 25.03.2025
В Испании нашли мертвым украинского подростка
Полиция Испании обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины, пропавшего в воскресенье в испанском городе Бадахос, передает в понедельник газета ABC. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:57:00+03:00
2025-03-25T00:57:00+03:00
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МАДРИД, 24 мар – РИА Новости. Полиция Испании обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины, пропавшего в воскресенье в испанском городе Бадахос, передает в понедельник газета ABC. "Сегодня днем национальная полиция подтвердила факт обнаружения безжизненного тела 13-летнего украинского подростка, об исчезновении которого его семья сообщила в полицейский участок города Бадахос в воскресенье", — пишет издание. По его информации, мать мальчика сообщила полиции, что он вышел на прогулку около 17:30, но домой не вернулся. Позднее очевидцы, гулявшие в городском парке, заметили тело ребенка и сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники полиции, подтвердившие личность погибшего. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства трагедии. Точная причина смерти неизвестна, как и то, сколько времени тело находилось в парке.
https://ria.ru/20220729/malyariya-1805925016.html
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006614120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, украина
В Испании нашли мертвым украинского подростка
ABC: полиция Испании обнаружила тело пропавшего 13-летнего мальчика с Украины
МАДРИД, 24 мар – РИА Новости.
Полиция Испании обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины, пропавшего в воскресенье в испанском городе Бадахос, передает в понедельник газета ABC
.
"Сегодня днем национальная полиция подтвердила факт обнаружения безжизненного тела 13-летнего украинского подростка, об исчезновении которого его семья сообщила в полицейский участок города Бадахос в воскресенье", — пишет издание.
По его информации, мать мальчика сообщила полиции, что он вышел на прогулку около 17:30, но домой не вернулся. Позднее очевидцы, гулявшие в городском парке, заметили тело ребенка и сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники полиции, подтвердившие личность погибшего.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства трагедии. Точная причина смерти неизвестна, как и то, сколько времени тело находилось в парке.