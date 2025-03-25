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В Иркутске задержали мужчину, ударившего ребенка бутылкой по лицу - РИА Новости, 25.03.2025
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10:00 25.03.2025 (обновлено: 12:58 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html
В Иркутске задержали мужчину, ударившего ребенка бутылкой по лицу
В Иркутске задержали мужчину, ударившего ребенка бутылкой по лицу - РИА Новости, 25.03.2025
В Иркутске задержали мужчину, ударившего ребенка бутылкой по лицу
В Иркутске задержали мужчину, ударившего 12-летнюю девочку бутылкой по лицу, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 25.03.2025
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происшествия
россия
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 25 мар — РИА Новости. В Иркутске задержали мужчину, ударившего 12-летнюю девочку бутылкой по лицу, сообщило региональное управление СК.По данным МВД по Иркутской области, злоумышленник напал на ребенка на пешеходном переходе на улице Мухиной. В распоряжении полиции оказалась видеозапись предполагаемого нападавшего, его объявили в розыск."Установлена личность мужчины, который накануне нанес 12-летней девочке удар стеклянной бутылкой по лицу. Им оказался 37-летний иркутянин. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России и принудительно помещен в медицинское учреждение", — говорится в релизе.Фигурант проходит по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.
https://ria.ru/20250324/devochka-2006932147.html
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происшествия, россия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске задержали мужчину, ударившего ребенка бутылкой по лицу

В Иркутске задержали мужчину, ударившего 12-летнюю девочку бутылкой по лицу

© Фото : Следком38/TelegramМужчина, ударивший 12-летнюю девочку бутылкой по лицу
Мужчина, ударивший 12-летнюю девочку бутылкой по лицу - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Следком38/Telegram
Мужчина, ударивший 12-летнюю девочку бутылкой по лицу. Архивное фото
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ИРКУТСК, 25 мар — РИА Новости. В Иркутске задержали мужчину, ударившего 12-летнюю девочку бутылкой по лицу, сообщило региональное управление СК.
По данным МВД по Иркутской области, злоумышленник напал на ребенка на пешеходном переходе на улице Мухиной. В распоряжении полиции оказалась видеозапись предполагаемого нападавшего, его объявили в розыск.
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"Установлена личность мужчины, который накануне нанес 12-летней девочке удар стеклянной бутылкой по лицу. Им оказался 37-летний иркутянин. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России и принудительно помещен в медицинское учреждение", — говорится в релизе.
Фигурант проходит по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.
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