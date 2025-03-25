https://ria.ru/20250325/initsiativa-2007280943.html

Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы

Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы - РИА Новости, 25.03.2025

Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы

Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:07:00+03:00

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россия

сша

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

черное море

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщается на сайте Кремля."В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250325/kreml-2007282585.html

россия

сша

черное море

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2025

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россия, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), черное море