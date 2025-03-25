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Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы - РИА Новости, 25.03.2025
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19:07 25.03.2025 (обновлено: 19:17 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/initsiativa-2007280943.html
Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы
Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы - РИА Новости, 25.03.2025
Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы
Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:07:00+03:00
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россия
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
черное море
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщается на сайте Кремля."В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250325/kreml-2007282585.html
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россия, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), черное море
Россия, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Черное море
Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы

Россия и США условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБерег Черного моря
Берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Берег Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщается на сайте Кремля.
"В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - говорится в сообщении.
Черное море - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Кремле раскрыли суть "Черноморской инициативы"
Вчера, 19:13
 
РоссияСШАТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Черное море
 
 
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