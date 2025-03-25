https://ria.ru/20250325/initsiativa-2007280943.html
Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы
Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы - РИА Новости, 25.03.2025
Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы
Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:07:00+03:00
2025-03-25T19:07:00+03:00
2025-03-25T19:17:00+03:00
россия
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996774937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_385dc415294a1339b114bba393a6eb8d.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", сообщается на сайте Кремля."В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250325/kreml-2007282585.html
россия
сша
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996774937_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2810644c58480478175107f474978a2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), черное море
Россия, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Черное море
Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы
Россия и США условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы