https://ria.ru/20250325/initsiativa-2007254926.html

В американской разведке заявили о владении Россией инициативой на Украине

В американской разведке заявили о владении Россией инициативой на Украине - РИА Новости, 25.03.2025

В американской разведке заявили о владении Россией инициативой на Украине

Россия владеет инициативой в конфликте на Украине и движется к достижению выгодных для себя условий урегулирования, считает американская разведка, представившая РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:48:00+03:00

2025-03-25T17:48:00+03:00

2025-03-25T21:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Россия владеет инициативой в конфликте на Украине и движется к достижению выгодных для себя условий урегулирования, считает американская разведка, представившая ежегодный доклад к слушаниям в профильном комитете сената."За прошедший год Россия заняла выгодное положение <…> и движется к достижению большего количества рычагов давления на Киев и его западных союзников, чтобы заставить их в ходе переговоров пойти на уступки, которых добивается Россия", — говорится в документе.Конфликт на Украине позволил Москве извлечь богатые уроки относительно противодействия западному оружию, отмечает разведка. "Этот опыт, вероятно, представляет вызов для будущего оборонного планирования США, в том числе против других соперников, с которыми Москва делится извлеченными уроками", — подчеркивается в докладе.Авторы документа обратили внимание на то, что по результатам специальной военной операции Россия улучшила военные возможности и, кроме того, обладает возможностями дальнего точного удара, особенно примечательными в контексте подлодок и бомбардировщиков.В докладе говорится и о том, что Россия может преодолеть существенные экономические проблемы. Это стало возможным из-за импортозамещения и поддержания низкого уровня госдолга, а также благодаря инвестициям в ВПК. Западные антироссийские санкции привели к инвестициям России в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, считают в разведке.Таким образом, делают авторы вывод, независимо от того, как и когда закончится война на Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость. "Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США", — заключили они.Как отмечал в конце прошлого года начальник Генштаба Валерий Герасимов, Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту. В 2024 году российская армия освободила более 190 населенных пунктов и заняла около 4,5 тысячи квадратных километров территории. При этом противник за время СВО потерял в личном составе около миллиона убитыми и ранеными, 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии и десятки тысяч единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, спецоперация на Украине стала вынужденной мерой, потому что России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Глава государства напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20250325/posledstviya-2007257273.html

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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