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Главу Гагаузии задержали в аэропорту в Кишиневе

Главу Гагаузии задержали в аэропорту в Кишиневе - РИА Новости, 25.03.2025

Главу Гагаузии задержали в аэропорту в Кишиневе

Главу Гагаузской автономии в составе Республики Молдовы Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, сообщил молдавский "Пятый канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2025

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кишинев

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КИШИНЕВ, 25 мар — РИА Новости. Главу Гагаузской автономии в составе Республики Молдовы Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, сообщил молдавский "Пятый канал" в Telegram-канале."Гуцул несколько часов находится в аэропорту, ее задерживают, не дали вылететь из страны. Ее паспорт был изъят, и она подверглась тщательному досмотру", — говорится в публикации.Чуть позднее Национальный антикоррупционный центр Молдавии заявил, что главу автономии задержали на 72 часа.В свою очередь, председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента в среду утром.Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20250310/moldaviya-2004152948.html

https://ria.ru/20250314/parlament-2005101718.html

https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html

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