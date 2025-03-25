Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/gripp-2007075476.html
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 25.03.2025
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 10%, при этом количество заболевших еще находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:04:00+03:00
2025-03-25T00:04:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 10%, при этом количество заболевших еще находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "На 12-й неделе в Российской Федерации отмечено незначительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 10,8%, как и госпитализаций - на 8,6%. Вместе с тем количество заболевших находится на высоком уровне и составляет более 1 миллиона случаев за неделю", - говорится в сообщении. На протяжении последних девяти недель отмечается также снижение заболеваемости COVID-19. По итогам последней недели зарегистрировано 3 тысячи случаев, что на 20,2% меньше предыдущей недели, отметили в пресс-службе. Снижается и количества закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений, так, на прошлой неделе было закрыто 435 школ и 109 детских дошкольных учреждений, две школы-интерната и одно ПТУ, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250304/orvi-2002871968.html
https://ria.ru/20250220/covid-2000477186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на десять процентов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 10%, при этом количество заболевших еще находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На 12-й неделе в Российской Федерации отмечено незначительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 10,8%, как и госпитализаций - на 8,6%. Вместе с тем количество заболевших находится на высоком уровне и составляет более 1 миллиона случаев за неделю", - говорится в сообщении.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 10,4%
4 марта, 02:00
На протяжении последних девяти недель отмечается также снижение заболеваемости COVID-19. По итогам последней недели зарегистрировано 3 тысячи случаев, что на 20,2% меньше предыдущей недели, отметили в пресс-службе.
Снижается и количества закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений, так, на прошлой неделе было закрыто 435 школ и 109 детских дошкольных учреждений, две школы-интерната и одно ПТУ, уточнили в Роспотребнадзоре.
Врач и пациент в инфекционной больнице в США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В США впервые за пять лет от гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19
20 февраля, 10:01
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала