https://ria.ru/20250325/gripp-2007075476.html
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 25.03.2025
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 10%, при этом количество заболевших еще находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:04:00+03:00
2025-03-25T00:04:00+03:00
2025-03-25T00:04:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 10%, при этом количество заболевших еще находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "На 12-й неделе в Российской Федерации отмечено незначительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 10,8%, как и госпитализаций - на 8,6%. Вместе с тем количество заболевших находится на высоком уровне и составляет более 1 миллиона случаев за неделю", - говорится в сообщении. На протяжении последних девяти недель отмечается также снижение заболеваемости COVID-19. По итогам последней недели зарегистрировано 3 тысячи случаев, что на 20,2% меньше предыдущей недели, отметили в пресс-службе. Снижается и количества закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений, так, на прошлой неделе было закрыто 435 школ и 109 детских дошкольных учреждений, две школы-интерната и одно ПТУ, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250304/orvi-2002871968.html
https://ria.ru/20250220/covid-2000477186.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на десять процентов