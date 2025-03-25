https://ria.ru/20250325/gripp-2007075476.html

В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 25.03.2025

В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 10%, при этом количество заболевших еще находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T00:04:00+03:00

2025-03-25T00:04:00+03:00

2025-03-25T00:04:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 10%, при этом количество заболевших еще находится на высоком уровне, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "На 12-й неделе в Российской Федерации отмечено незначительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 10,8%, как и госпитализаций - на 8,6%. Вместе с тем количество заболевших находится на высоком уровне и составляет более 1 миллиона случаев за неделю", - говорится в сообщении. На протяжении последних девяти недель отмечается также снижение заболеваемости COVID-19. По итогам последней недели зарегистрировано 3 тысячи случаев, что на 20,2% меньше предыдущей недели, отметили в пресс-службе. Снижается и количества закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений, так, на прошлой неделе было закрыто 435 школ и 109 детских дошкольных учреждений, две школы-интерната и одно ПТУ, уточнили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250304/orvi-2002871968.html

https://ria.ru/20250220/covid-2000477186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)