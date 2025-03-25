В Омске пособник украинских мошенников получил срок
Житель Омска, обслуживавши украинские колл-центры, получил 8,5 года
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 мар - РИА Новости. Омича, занимавшегося обслуживанием каналов связи украинских мошеннических колл-центров, приговорили к 8,5 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Приговор 39-летнему жителю Омска вынесен 2-м Восточным окружным военным судом в Новосибирске. Сотрудники УФСБ РФ по Омской области совместно со следователями регионального управления СК выяснили, что омич оказывал содействие украинским колл-центрам путем предоставления канала связи, установки и обслуживания СИМ-боксов, а также создавал Telegram-каналы для сбора средств на нужды украинской террористической организации. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, речь идет о запрещенном в РФ "Легионе "Свобода России"*.
В Крыму задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене
14 марта, 08:45
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда фигурант признан виновным в содействии в финансировании террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведёт в тюрьме", – сообщили в пресс-службе ведомства.
У мужчины изъяли шесть сим-боксов и более 300 сим-карт различных операторов связи, компакт-диски, системный блок и мобильные телефоны. Они использовались для работы мошенников.
*Организация, внесенная Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к "Госуслугам"
20 декабря 2024, 11:03