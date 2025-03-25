https://ria.ru/20250325/gosizmena-2007118721.html

В Омске пособник украинских мошенников получил срок

В Омске пособник украинских мошенников получил срок - РИА Новости, 25.03.2025

В Омске пособник украинских мошенников получил срок

Омича, занимавшегося обслуживанием каналов связи украинских мошеннических колл-центров, приговорили к 8,5 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:06:00+03:00

2025-03-25T10:06:00+03:00

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происшествия

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ОМСК, 25 мар - РИА Новости. Омича, занимавшегося обслуживанием каналов связи украинских мошеннических колл-центров, приговорили к 8,5 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области. Приговор 39-летнему жителю Омска вынесен 2-м Восточным окружным военным судом в Новосибирске. Сотрудники УФСБ РФ по Омской области совместно со следователями регионального управления СК выяснили, что омич оказывал содействие украинским колл-центрам путем предоставления канала связи, установки и обслуживания СИМ-боксов, а также создавал Telegram-каналы для сбора средств на нужды украинской террористической организации. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, речь идет о запрещенном в РФ "Легионе "Свобода России"*. "Приговором 2-го Восточного окружного военного суда фигурант признан виновным в содействии в финансировании террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведёт в тюрьме", – сообщили в пресс-службе ведомства. У мужчины изъяли шесть сим-боксов и более 300 сим-карт различных операторов связи, компакт-диски, системный блок и мобильные телефоны. Они использовались для работы мошенников.*Организация, внесенная Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250314/fsb-2004914944.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990338529.html

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происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)