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Госдума приняла закон о внесудебном взыскании налогов с граждан - РИА Новости, 25.03.2025
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16:53 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/gosduma-2007240186.html
Госдума приняла закон о внесудебном взыскании налогов с граждан
Госдума приняла закон о внесудебном взыскании налогов с граждан - РИА Новости, 25.03.2025
Госдума приняла закон о внесудебном взыскании налогов с граждан
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:53:00+03:00
2025-03-25T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает применение внесудебного порядка взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым физическим лицом самостоятельно (при подаче налоговых деклараций, применении специального налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход"). В случае исчисления суммы задолженности налоговым органом внесудебный порядок можно будет применять лишь при отсутствии спора, то есть если физлицо не возражает. Таким образом, судебный контроль за взысканием такой задолженности сохранится лишь в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными. Аналогичный подход к взысканию задолженности действует сейчас для организаций и индивидуальных предпринимателей. Законопроект предусматривает три способа взаимодействия налогового органа с физлицом по вопросам задолженности: через личный кабинет налогоплательщика; через личный кабинет на портале госуслуг; по почте заказным письмом. Счетная палата РФ считает целесообразным предусмотреть возможность такого взаимодействия и через мобильное приложение для самозанятых "Мой налог". Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования. Внедрение внесудебного порядка взыскания с физлиц задолженности по налогам, сборам и страховым взносам позволит существенно разгрузить суды, снизить почтовые и временные издержки судебных и налоговых органов, а также ускорить поступление задолженности в региональные и местные бюджеты, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Новые правила позволят сократить количество ежегодно направляемых в суды заявлений на 5,7 миллиона, почтовые расходы - на 2,2 миллиарда рублей, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом сроки взыскания задолженности, которая не будет оспариваться, сократятся в четыре раза, отмечал он. Госдума также приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в Кодекс административного судопроизводства. Он исключает из компетенции мировых судей рассмотрение заявлений о выдаче судебных приказов по требованиям о взыскании задолженности физлиц по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ.
https://ria.ru/20241130/nalog-1986592978.html
https://ria.ru/20241225/samozanyatost-1808134176.html
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о внесудебном взыскании налогов с граждан

Госдума приняла в I чтении закон о внесудебном взыскании налогов с граждан

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и страховым взносам.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает применение внесудебного порядка взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым физическим лицом самостоятельно (при подаче налоговых деклараций, применении специального налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход"). В случае исчисления суммы задолженности налоговым органом внесудебный порядок можно будет применять лишь при отсутствии спора, то есть если физлицо не возражает.
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Таким образом, судебный контроль за взысканием такой задолженности сохранится лишь в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными. Аналогичный подход к взысканию задолженности действует сейчас для организаций и индивидуальных предпринимателей.
Законопроект предусматривает три способа взаимодействия налогового органа с физлицом по вопросам задолженности: через личный кабинет налогоплательщика; через личный кабинет на портале госуслуг; по почте заказным письмом. Счетная палата РФ считает целесообразным предусмотреть возможность такого взаимодействия и через мобильное приложение для самозанятых "Мой налог".
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.
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Внедрение внесудебного порядка взыскания с физлиц задолженности по налогам, сборам и страховым взносам позволит существенно разгрузить суды, снизить почтовые и временные издержки судебных и налоговых органов, а также ускорить поступление задолженности в региональные и местные бюджеты, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
Новые правила позволят сократить количество ежегодно направляемых в суды заявлений на 5,7 миллиона, почтовые расходы - на 2,2 миллиарда рублей, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом сроки взыскания задолженности, которая не будет оспариваться, сократятся в четыре раза, отмечал он.
Госдума также приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в Кодекс административного судопроизводства. Он исключает из компетенции мировых судей рассмотрение заявлений о выдаче судебных приказов по требованиям о взыскании задолженности физлиц по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ.
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