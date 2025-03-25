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Госдума одобрила проект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 25.03.2025
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16:00 25.03.2025 (обновлено: 17:08 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/gosduma-2007219961.html
Госдума одобрила проект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде
Госдума одобрила проект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 25.03.2025
Госдума одобрила проект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде. РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.Согласно документу, тем, кто не оповестит военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, грозит денежное взыскание — от десяти до двадцати тысяч рублей.Сейчас за это штрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Законопроект предлагает дополнить статью 21.5 КоАП новой частью 2.1.Авторы инициативы — группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по обороне Андреем Картаполовым.
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общество, госдума рф, вооруженные силы рф, россия
Общество, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Россия
Госдума одобрила проект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде

ГД поддержала штраф до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.
Согласно документу, тем, кто не оповестит военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, грозит денежное взыскание — от десяти до двадцати тысяч рублей.
Сейчас за это штрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Законопроект предлагает дополнить статью 21.5 КоАП новой частью 2.1.
Авторы инициативы — группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по обороне Андреем Картаполовым.
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