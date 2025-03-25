https://ria.ru/20250325/gosduma-2007219961.html

Госдума одобрила проект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде

Госдума одобрила проект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 25.03.2025

Госдума одобрила проект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:00:00+03:00

2025-03-25T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.Согласно документу, тем, кто не оповестит военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, грозит денежное взыскание — от десяти до двадцати тысяч рублей.Сейчас за это штрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Законопроект предлагает дополнить статью 21.5 КоАП новой частью 2.1.Авторы инициативы — группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по обороне Андреем Картаполовым.

https://ria.ru/20250317/prizyv-1598051991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, вооруженные силы рф, россия