https://ria.ru/20250325/gosduma-2007180913.html

В Госдуму внесут проект о субсидиях на покупку лекарств малоимущим

В Госдуму внесут проект о субсидиях на покупку лекарств малоимущим - РИА Новости, 25.03.2025

В Госдуму внесут проект о субсидиях на покупку лекарств малоимущим

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выплачивать россиянам с низкими... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:39:00+03:00

2025-03-25T13:39:00+03:00

2025-03-25T13:39:00+03:00

госдума рф

сергей миронов

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выплачивать россиянам с низкими доходами субсидии за счет федерального бюджета на покупку лекарств, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроектом устанавливается, что субсидии на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (далее - субсидии) предоставляются гражданину в случае, если его расходы на оплату лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности", - сообщается в пояснительной записке. Законопроект направлен на поддержку малообеспеченных граждан, чьи расходы на жизненно необходимые и важнейшие лекарства превышают 10% их доходов. В документах отмечается, что исключение составляют случаи, когда среднедушевой доход семьи или личный доход гражданина превышает прожиточный минимум более чем в три раза. Законопроект предусматривает предоставление субсидий на покупку жизненно необходимых лекарств. Уточняется, что для граждан с доходом ниже прожиточного минимума установлены дополнительные льготы: максимально допустимая доля расходов на лекарства снижается пропорционально их доходу. Проектом предлагается выплачивать субсидии заранее либо компенсировать уже понесенные расходы. Кроме того, в документах указывается, что, в случае принятия данной инициативы, финансирование субсидий будет осуществляться из федерального бюджета, но регионы и муниципалитеты смогут вводить дополнительные меры поддержки за счет собственных средств. Миронов напомнил о другом законопроекте, который дополняет эту инициативу и касается изменения предельно допустимой доли расходов граждан России на оплату ЖКХ. "По нынешним правилам расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должны превышать 22%. У кого больше – получает субсидию. Мы считаем, что для многих граждан не только с низким, но и средним доходом, отдавать пятую часть семейного бюджета на оплату коммуналки – это непозволительная роскошь. Депутаты парламентской фракции СРЗП предлагают снизить лимит до 15%, чтобы как можно больше людей с невысокими доходами получали помощь из бюджета", – сказал Миронов РИА Новости.

https://ria.ru/20250223/lekarstva-2001068681.html

https://ria.ru/20250310/vychet-2003983918.html

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госдума рф, сергей миронов, здоровье - общество