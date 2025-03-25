https://ria.ru/20250325/gosduma-2007176661.html

Госдума приняла закон о рекламе на ресурсах нежелательных организаций

Госдума приняла закон о рекламе на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 25.03.2025

Госдума приняла закон о рекламе на ресурсах нежелательных организаций

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:29:00+03:00

2025-03-25T13:29:00+03:00

2025-03-25T14:10:00+03:00

госдума рф

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций.Документ предлагает запретить распространение рекламы на информационных ресурсах: Кроме того, рекламораспространитель будет нести ответственность за размещение рекламы на невнесенных в перечень Роскомнадзора персональных страницах, объем аудитории которых превышает десять тысяч пользователей.Отмечается, что предоставленная в РКН информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.

https://ria.ru/20250321/inoagenty-2006542799.html

https://ria.ru/20250325/zakon-2007174644.html

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госдума рф, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество