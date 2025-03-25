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Госдума приняла закон о рекламе на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 25.03.2025
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13:29 25.03.2025 (обновлено: 14:10 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/gosduma-2007176661.html
Госдума приняла закон о рекламе на ресурсах нежелательных организаций
Госдума приняла закон о рекламе на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 25.03.2025
Госдума приняла закон о рекламе на ресурсах нежелательных организаций
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:29:00+03:00
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госдума рф
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций.Документ предлагает запретить распространение рекламы на информационных ресурсах: Кроме того, рекламораспространитель будет нести ответственность за размещение рекламы на невнесенных в перечень Роскомнадзора персональных страницах, объем аудитории которых превышает десять тысяч пользователей.Отмечается, что предоставленная в РКН информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.
https://ria.ru/20250321/inoagenty-2006542799.html
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госдума рф, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Госдума РФ, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Госдума приняла закон о рекламе на ресурсах нежелательных организаций

Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций.
Документ предлагает запретить распространение рекламы на информационных ресурсах:
  • иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России;
  • общественных или религиозных объединений либо других организаций, которые суд постановил ликвидировать или запретить;
  • доступ к которым ограничен согласно законодательству.
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Кроме того, рекламораспространитель будет нести ответственность за размещение рекламы на невнесенных в перечень Роскомнадзора персональных страницах, объем аудитории которых превышает десять тысяч пользователей.
Отмечается, что предоставленная в РКН информация о рекламе теперь будет храниться три года вместо пяти лет.
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Госдума РФРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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