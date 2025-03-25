https://ria.ru/20250325/gorlovka-2007321235.html
В Горловке почти 500 абонентов остались без света
В Горловке почти 500 абонентов остались без света - РИА Новости, 25.03.2025
В Горловке почти 500 абонентов остались без света
Почти 500 абонентов в Горловке в ДНР остались без энергоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает управление правительства республики по... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:51:00+03:00
2025-03-25T23:51:00+03:00
2025-03-25T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Почти 500 абонентов в Горловке в ДНР остались без энергоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 25 марта по состоянию на 23.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооружёнными формированиями Украины - ред.) городов республики: ...населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): повреждена линия 6 кВ, обесточено семь трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 482 абонента поселка Победы", - говорится в сообщении.Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинских войск в Горловке были повреждены четыре частных жилых дома. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250302/punkty-2002608956.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол
В Горловке почти 500 абонентов остались без света
Почти 500 абонентов в Горловке остались без энергоснабжения из-за обстрелов ВСУ