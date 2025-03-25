https://ria.ru/20250325/gorlovka-2007234187.html

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 25.03.2025

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска во вторник дважды обстреляли Горловку кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, в том числе и по центру... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:42:00+03:00

2025-03-25T16:42:00+03:00

2025-03-25T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

нато

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Украинские войска во вторник дважды обстреляли Горловку кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, в том числе и по центру города, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.55 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 07.55 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250323/dnr-2006826335.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия, вооруженные силы украины