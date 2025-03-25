ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар – РИА Новости. Украинские войска во вторник дважды обстреляли Горловку кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив четыре боеприпаса, в том числе и по центру города, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.55 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 07.55 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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