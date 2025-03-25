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Глава ЦРУ подтвердил участие в чате высокопоставленных чиновников в Signal
Глава ЦРУ подтвердил участие в чате высокопоставленных чиновников в Signal - РИА Новости, 25.03.2025
Глава ЦРУ подтвердил участие в чате высокопоставленных чиновников в Signal
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что состоял в групповом чате высокопоставленных чиновников в мессенджере Signal, переписка из которого была обнародована... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:23:00+03:00
2025-03-25T19:23:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что состоял в групповом чате высокопоставленных чиновников в мессенджере Signal, переписка из которого была обнародована в СМИ. "Я состоял в группе в мессенджере Signal", - заявил Рэтклифф на слушании в сенате США, которое транслировал телеканал C-Span. При этом Рэтклифф добавил, что после назначения на пост главы ЦРУ ему установили мессенджер Signal на рабочий компьютер и уведомили, что приложение пригодно для служебного пользования. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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в мире, сша, йемен, майк уолтц, центральное разведывательное управление (цру), ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Майк Уолтц, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ансар Алла, Министерство обороны США
Глава ЦРУ подтвердил участие в чате высокопоставленных чиновников в Signal
Глава ЦРУ Рэтклифф подтвердил участие в чате, переписку из которого выложили СМИ