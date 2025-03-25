https://ria.ru/20250325/gladkov-2007130957.html

В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность

В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.03.2025

В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:47:00+03:00

2025-03-25T10:47:00+03:00

2025-03-25T10:47:00+03:00

происшествия

ракитянский район

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_cd9096c718b8f1f19dcd9606a001abce.jpg

БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Краснояружский и Ракитянский районы - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250324/vsu-2007048047.html

ракитянский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ракитянский район, белгородская область, вячеслав гладков