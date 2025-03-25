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В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.03.2025
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10:47 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/gladkov-2007130957.html
В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность
В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.03.2025
В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:47:00+03:00
2025-03-25T10:47:00+03:00
происшествия
ракитянский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Краснояружский и Ракитянский районы - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250324/vsu-2007048047.html
ракитянский район
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происшествия, ракитянский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Ракитянский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: в двух районах Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Краснояружский и Ракитянский районы - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.
Дрон ВСУ нанес удар по храму Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ВСУ нанесли удар по храму в Белгородской области
Вчера, 19:31
 
ПроисшествияРакитянский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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