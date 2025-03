https://ria.ru/20250325/genprokuratura-2007096225.html

Организацию European Leadership Network признали нежелательной в России

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России финансируемой НАТО организации The European Leadership Network, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность международной неправительственной организации The European Leadership Network нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, НПО была учреждена в 2011 году бывшим британским дипломатом. Ее декларируемыми целями являются разработка и предоставление практических решений проблем в области политики и безопасности. "Финансово ее поддерживают НАТО, МИД Великобритании, МИД Финляндии, Фонд имени Генриха Бёлля*", - уточняется в релизе. В Генпрокуратура пояснили, что настоящими задачами является пропаганда концепции расширения НАТО, продвижение антироссийской повестки, демонстративная поддержка преступлений украинских неонацистов. В частности, как отмечает надзорное ведомство, на своих информационных ресурсах организация размещает материалы, в которых страны, несогласные с курсом "коллективного Запада", называются "агрессорами", а цели специальной военной операции – "захватническими". Кроме того, для сбора различного рода информации и работы с молодежью создано подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security. Оно также активно финансируется, в том числе организациями из списка нежелательных в РФ – Фондом Карнеги за Международный Мир* и Фондом имени Фридриха Эберта*, сообщает ведомство.* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

