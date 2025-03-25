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Организацию European Leadership Network признали нежелательной в России - РИА Новости, 25.03.2025
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08:16 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/genprokuratura-2007096225.html
Организацию European Leadership Network признали нежелательной в России
Организацию European Leadership Network признали нежелательной в России - РИА Новости, 25.03.2025
Организацию European Leadership Network признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России финансируемой НАТО организации The European Leadership Network, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:16:00+03:00
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России финансируемой НАТО организации The European Leadership Network, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность международной неправительственной организации The European Leadership Network нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, НПО была учреждена в 2011 году бывшим британским дипломатом. Ее декларируемыми целями являются разработка и предоставление практических решений проблем в области политики и безопасности. "Финансово ее поддерживают НАТО, МИД Великобритании, МИД Финляндии, Фонд имени Генриха Бёлля*", - уточняется в релизе. В Генпрокуратура пояснили, что настоящими задачами является пропаганда концепции расширения НАТО, продвижение антироссийской повестки, демонстративная поддержка преступлений украинских неонацистов. В частности, как отмечает надзорное ведомство, на своих информационных ресурсах организация размещает материалы, в которых страны, несогласные с курсом "коллективного Запада", называются "агрессорами", а цели специальной военной операции – "захватническими". Кроме того, для сбора различного рода информации и работы с молодежью создано подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security. Оно также активно финансируется, в том числе организациями из списка нежелательных в РФ – Фондом Карнеги за Международный Мир* и Фондом имени Фридриха Эберта*, сообщает ведомство.* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной
https://ria.ru/20241220/polk-1990506370.html
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россия, великобритания, финляндия, нато, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Великобритания, Финляндия, НАТО, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Организацию European Leadership Network признали нежелательной в России

ГП признала организацию European Leadership Network нежелательной в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России финансируемой НАТО организации The European Leadership Network, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность международной неправительственной организации The European Leadership Network нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра
20 декабря 2024, 18:34
По данным ведомства, НПО была учреждена в 2011 году бывшим британским дипломатом. Ее декларируемыми целями являются разработка и предоставление практических решений проблем в области политики и безопасности.
"Финансово ее поддерживают НАТО, МИД Великобритании, МИД Финляндии, Фонд имени Генриха Бёлля*", - уточняется в релизе.
В Генпрокуратура пояснили, что настоящими задачами является пропаганда концепции расширения НАТО, продвижение антироссийской повестки, демонстративная поддержка преступлений украинских неонацистов.
В частности, как отмечает надзорное ведомство, на своих информационных ресурсах организация размещает материалы, в которых страны, несогласные с курсом "коллективного Запада", называются "агрессорами", а цели специальной военной операции – "захватническими".
Кроме того, для сбора различного рода информации и работы с молодежью создано подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security. Оно также активно финансируется, в том числе организациями из списка нежелательных в РФ – Фондом Карнеги за Международный Мир* и Фондом имени Фридриха Эберта*, сообщает ведомство.
* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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РоссияВеликобританияФинляндияНАТОГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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