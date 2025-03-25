https://ria.ru/20250325/frantsisk-2007154316.html
Врач рассказал о критическом моменте во время болезни папы римского
Врач рассказал о критическом моменте во время болезни папы римского - РИА Новости, 25.03.2025
Врач рассказал о критическом моменте во время болезни папы римского
Папа Римский Франциск 28 февраля пережил худший момент за время госпитализации с пневмонией, когда врачи думали, что могут не справиться с приступом, заявил... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:14:00+03:00
2025-03-25T12:14:00+03:00
2025-03-25T12:50:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
религия
римско-католическая церковь
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РИМ, 25 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск 28 февраля пережил худший момент за время госпитализации с пневмонией, когда врачи думали, что могут не справиться с приступом, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы "Джемелли" Серджо Алфьери. Двадцать восьмого февраля спустя две недели после поступления в "Джемелли" у Франциска произошел бронхиальный спазм с приступом рвоты и ее вдыханием, который вызвал резкое ухудшение состояния дыхательной системы. Понтифику была проведена очистка бронхов с неинвазивной искусственной вентиляции легких. "Впервые я увидел слезы на глазах некоторых людей вокруг него. Люди, которые, как я понял за время госпитализации, искренне любят его, как отца. Мы все понимали, что ситуация еще больше ухудшилась и есть риск, что мы не справимся... Та ночь была ужасной, он, как и мы, знал, что может не пережить ее", - сказал врач в интервью газете Corriere della Sera. По словам Алфьери, Франциск понимал, что находился под угрозой смерти. "Нам пришлось выбирать: остановиться и отпустить его или сделать усилия и попробовать все возможные лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы. И в конце концов мы пошли по этому пути", - заявил Алфьери. Он добавил, что понтифик все время находился в сознании и принимал все решения сам. Папу Франциска в воскресенье выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. По словам Алфьери, сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний, например, "избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций". Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.
https://ria.ru/20250323/frantsisk-2006775149.html
https://ria.ru/20250322/terapiya-2006707624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, религия, римско-католическая церковь
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Религия, Римско-католическая церковь
Врач рассказал о критическом моменте во время болезни папы римского
Врач Алфьери: папа римский Франциск мог умереть 28 февраля
РИМ, 25 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск 28 февраля пережил худший момент за время госпитализации с пневмонией, когда врачи думали, что могут не справиться с приступом, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы "Джемелли" Серджо Алфьери.
Двадцать восьмого февраля спустя две недели после поступления в "Джемелли" у Франциска
произошел бронхиальный спазм с приступом рвоты и ее вдыханием, который вызвал резкое ухудшение состояния дыхательной системы. Понтифику была проведена очистка бронхов с неинвазивной искусственной вентиляции легких.
"Впервые я увидел слезы на глазах некоторых людей вокруг него. Люди, которые, как я понял за время госпитализации, искренне любят его, как отца. Мы все понимали, что ситуация еще больше ухудшилась и есть риск, что мы не справимся... Та ночь была ужасной, он, как и мы, знал, что может не пережить ее", - сказал врач в интервью газете Corriere della Sera.
По словам Алфьери, Франциск понимал, что находился под угрозой смерти.
"Нам пришлось выбирать: остановиться и отпустить его или сделать усилия и попробовать все возможные лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы. И в конце концов мы пошли по этому пути", - заявил Алфьери. Он добавил, что понтифик все время находился в сознании и принимал все решения сам.
Папу Франциска в воскресенье выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. По словам Алфьери, сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний, например, "избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций".
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.