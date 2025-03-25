https://ria.ru/20250325/frantsisk-2007154316.html

Врач рассказал о критическом моменте во время болезни папы римского

Врач рассказал о критическом моменте во время болезни папы римского - РИА Новости, 25.03.2025

Врач рассказал о критическом моменте во время болезни папы римского

Папа Римский Франциск 28 февраля пережил худший момент за время госпитализации с пневмонией, когда врачи думали, что могут не справиться с приступом, заявил... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:14:00+03:00

2025-03-25T12:14:00+03:00

2025-03-25T12:50:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

религия

римско-католическая церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007166217_408:460:2255:1499_1920x0_80_0_0_e3c252d56f5cd38bbb87c8bc633387e6.jpg

РИМ, 25 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск 28 февраля пережил худший момент за время госпитализации с пневмонией, когда врачи думали, что могут не справиться с приступом, заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы "Джемелли" Серджо Алфьери. Двадцать восьмого февраля спустя две недели после поступления в "Джемелли" у Франциска произошел бронхиальный спазм с приступом рвоты и ее вдыханием, который вызвал резкое ухудшение состояния дыхательной системы. Понтифику была проведена очистка бронхов с неинвазивной искусственной вентиляции легких. "Впервые я увидел слезы на глазах некоторых людей вокруг него. Люди, которые, как я понял за время госпитализации, искренне любят его, как отца. Мы все понимали, что ситуация еще больше ухудшилась и есть риск, что мы не справимся... Та ночь была ужасной, он, как и мы, знал, что может не пережить ее", - сказал врач в интервью газете Corriere della Sera. По словам Алфьери, Франциск понимал, что находился под угрозой смерти. "Нам пришлось выбирать: остановиться и отпустить его или сделать усилия и попробовать все возможные лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы. И в конце концов мы пошли по этому пути", - заявил Алфьери. Он добавил, что понтифик все время находился в сознании и принимал все решения сам. Папу Франциска в воскресенье выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. По словам Алфьери, сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний, например, "избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций". Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса.

https://ria.ru/20250323/frantsisk-2006775149.html

https://ria.ru/20250322/terapiya-2006707624.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, религия, римско-католическая церковь