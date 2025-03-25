Во Франции профсоюзы госслужащих призвали к забастовке
Французские профсоюзы призвали госслужащих бастовать из-за урезания бюджета
© AP Photo / Morry GashЛюди держат флаг Франции
© AP Photo / Morry Gash
Люди держат флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Несколько французских профсоюзов, представляющих сотрудников государственной службы, призвали к забастовке 3 апреля из-за предусмотренного бюджетом крупного урезания госрасходов на фоне увеличения трат на оборону, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте профсоюза UFSE-CGT.
"В этом контексте профсоюзные организации госслужбы CGT, Unsa, FSU и Solidaires призывают сотрудников госсектора к дню действий", - сказано там.
Днем проведения акций было выбрано третье апреля.
Профсоюзы указали, что правительство "отменило ассигнования в размере 9,1 миллиарда евро на государственные расходы и социальное страхование", в то время как траты на оборону, наоборот, должны вырасти. В частности, они напомнили, что страны ЕС хотят привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана "перевооружения Европы".
Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.