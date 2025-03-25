https://ria.ru/20250325/frantsija-2007079112.html

Во Франции профсоюзы госслужащих призвали к забастовке

Во Франции профсоюзы госслужащих призвали к забастовке - РИА Новости, 25.03.2025

Во Франции профсоюзы госслужащих призвали к забастовке

Несколько французских профсоюзов, представляющих сотрудников государственной службы, призвали к забастовке 3 апреля из-за предусмотренного бюджетом крупного... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T01:01:00+03:00

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ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Несколько французских профсоюзов, представляющих сотрудников государственной службы, призвали к забастовке 3 апреля из-за предусмотренного бюджетом крупного урезания госрасходов на фоне увеличения трат на оборону, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте профсоюза UFSE-CGT. "В этом контексте профсоюзные организации госслужбы CGT, Unsa, FSU и Solidaires призывают сотрудников госсектора к дню действий", - сказано там. Днем проведения акций было выбрано третье апреля. Профсоюзы указали, что правительство "отменило ассигнования в размере 9,1 миллиарда евро на государственные расходы и социальное страхование", в то время как траты на оборону, наоборот, должны вырасти. В частности, они напомнили, что страны ЕС хотят привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана "перевооружения Европы". Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.

https://ria.ru/20250324/aeroport-2007051044.html

https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003834310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, себастьян лекорню, евросоюз