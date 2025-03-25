https://ria.ru/20250325/france-2007288696.html
Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине
Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине - РИА Новости, 25.03.2025
Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об усилении военной поддержки Украины. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:46:00+03:00
2025-03-25T19:46:00+03:00
2025-03-25T22:00:00+03:00
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
великобритания
флориан филиппо
патриот
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007151645_0:130:2382:1469_1920x0_80_0_0_b3d31da00d4c500b7503f821299c33cc.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об усилении военной поддержки Украины."Тревога! Макрон только что объявил, что завтра вечером примет (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Елисейском дворце, а на кону будет новый чек для Украины", — написал он, комментируя заявление французского лидера.Как сообщили местные СМИ, глава государства намерен еще раз заверить Зеленского, что "Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом"."Главный приоритет!" Давайте остановим эту зловещую авантюру, в которой участвуют жизни и деньги французов! Ни одного евро не осталось, ни одного оружия не осталось, ни одного солдата не осталось для Украины! Пусть мир наступит скорее!" — призвал Филиппо.Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250325/ugroza-2007246111.html
https://ria.ru/20250325/ukraine-2007196559.html
украина
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007151645_0:0:2382:1787_1920x0_80_0_0_b4b91adcd7f0af5236d003555af1830c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, великобритания, флориан филиппо, патриот, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Великобритания, Флориан Филиппо, Патриот, Владимир Зеленский
Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине
Политик Филиппо раскритиковал Макрона за планы увеличить военную помощь Украине