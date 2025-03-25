https://ria.ru/20250325/france-2007288696.html

Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине

Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине - РИА Новости, 25.03.2025

Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об усилении военной поддержки Украины. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:46:00+03:00

2025-03-25T19:46:00+03:00

2025-03-25T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об усилении военной поддержки Украины."Тревога! Макрон только что объявил, что завтра вечером примет (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Елисейском дворце, а на кону будет новый чек для Украины", — написал он, комментируя заявление французского лидера.Как сообщили местные СМИ, глава государства намерен еще раз заверить Зеленского, что "Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом"."Главный приоритет!" Давайте остановим эту зловещую авантюру, в которой участвуют жизни и деньги французов! Ни одного евро не осталось, ни одного оружия не осталось, ни одного солдата не осталось для Украины! Пусть мир наступит скорее!" — призвал Филиппо.Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250325/ugroza-2007246111.html

https://ria.ru/20250325/ukraine-2007196559.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, великобритания, флориан филиппо, патриот, владимир зеленский