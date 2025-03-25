https://ria.ru/20250325/forum-2007214191.html

Brand Analytics Forum пройдет в Москве 17 апреля

Brand Analytics Forum пройдет в Москве 17 апреля - РИА Новости, 25.03.2025

Brand Analytics Forum пройдет в Москве 17 апреля

Brand Analytics Forum-2025 пройдет на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" 17 апреля, сообщают организаторы. РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Brand Analytics Forum-2025 пройдет на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" 17 апреля, сообщают организаторы. Brand Analytics Forum — экспертная площадка, охватывающая ключевые аспекты использования аналитики социальных медиа для решения задач государства. Форум соберет на своей площадке представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, сотрудников пресс-служб глав и правительств регионов, аналитиков департаментов по внутренней политике, представителей структур, отвечающих за цифровизацию, институты развития и деловые сообщества, а также исследовательские компании и агентства, работающие с госструктурами. В рамках экспертной сессий "Эффективные коммуникации госорганов" участники обсудят, как выстраивать коммуникации в госпабликах и создавать популярный креатив, как использовать современные технологии для предупреждения и отработки кризисных ситуаций. Кроме того, специалисты поговорят о том, как выявлять ключевые нарративы медийной повестки и измерять их влияние на общественное мнение. Отдельная сессия будет посвящена анализу состояния социальной сферы. Главными темами станут вопросы использования обратной связи в соцсетях от граждан для повышения качества жизни регионов, подходы к оценке своей деятельности, применяемые властью, измерение эффективности федеральных и региональных проектов. Эксперты представят свое видение того, как аналитика соцмедиа помогает "держать руку на пульсе" чувствительных для общества тем, включая социальные вопросы, образование, медицину, демографические и кадровые вопросы. В рамках Brand Analytics Forum-2025 также запланирована сессия по использованию ИИ для анализа соцмедиа в интересах государства, образовательная практика для быстрого погружения в исследования с использованием аналитической системы, а также экспертная гостиная, где участники форума смогут пообщаться со ключевыми спикерами форума. Кроме того, на форуме Brand Analytics представит свежее исследование "Социальные сети в России: цифры и тренды, весна 2025". В числе спикеров: 1. руководитель пресс-службы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Мария Мезенцева; 2. начальник управления внешних коммуникаций министерства экономического развития РФ Дарья Левченко; 3. советник министра, заместитель руководителя Центра компетенций РФ по цифровой трансформации строительной отрасли министерства строительства и ЖКХ РФ Елена Звонарева; 4. главный редактор портала Transport.gov.ru, начальник отдела обработки и публикации отраслевых данных, ФГБУ "СИЦ Минтранса России" Мария Баринова; 5. начальник отдела по работе с госпабликами отраслевых блоков АНО "Диалог Регионы" Олег Сысоев; 6. начальник управления мониторинга и обратной связи Аналитического центра при правительстве РФ Мирослава Цапко; 7. директор подразделения "Консультационного центра граждан" ДОМ.РФ Михаил Ковалев; 8. начальник управления маркетинга и продвижения Агентства креативных индустрий Москвы Анастасия Радовицкая; 9. начальник управления мониторинга и медиааналитики АНО "Диалог" Юлия Тян; 10. директор по развитию агентства Ex Libris Виктория Прилепская. Мероприятие является бесплатным для его участников. Для получения приглашения необходимо зарегистрироваться на сайте форума и получить подтверждение от организаторов. Всем слушателям форума будут вручены дипломы участника. Начало в 10:00, сбор гостей с 9:30.

https://ria.ru/20250314/lektsii-2005024441.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2003080813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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