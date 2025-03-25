https://ria.ru/20250325/fns-2007243292.html

ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN

ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN - РИА Новости, 25.03.2025

ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN

Операции по счетам популярного стримера и блогера JesusAVGN (Алексея Губанова) приостановлены из-за непредоставления налоговой декларации, по этой же причине... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:06:00+03:00

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2025-03-25T17:06:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Операции по счетам популярного стримера и блогера JesusAVGN (Алексея Губанова) приостановлены из-за непредоставления налоговой декларации, по этой же причине налоговая заблокировала счета организации, где он является учредителем и руководителем, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Алексей Губанов, более известный как JesusAVGN, - блогер и один из самых популярных русскоязычных игровых стримеров. Сейчас на его Twitch-канал подписано более 1,8 миллиона человек, на YouTube - почти 1,4 миллиона. В ноябре 2021-го Губанов переехал в США. Блогер занимает антироссийскую позицию и поддерживает Украину. По информации сервиса, среди основных видов деятельности стримера значится "деятельность рекламных агентств". Причиной блокировки счетов Губанова стало "непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Также, согласно данным, стример является руководителем компании ООО "Джем Фит Питер", которая занимается "физкультурно-оздоровительной деятельностью". Счета компании блокировали несколько раз, последний - 22 января. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к Telegram-каналу Губанова из-за распространения информации, которая "создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности". В конце января Тверской суд Москвы оштрафовал Губанова по делу о дискредитации российской армии на 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250313/shtraf-2004649907.html

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сша, украина, кемеровская область, екатерина мизулина, youtube, лига безопасного интернета, общество, происшествия