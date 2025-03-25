Рейтинг@Mail.ru
ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/fns-2007243292.html
ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN
ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN - РИА Новости, 25.03.2025
ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN
Операции по счетам популярного стримера и блогера JesusAVGN (Алексея Губанова) приостановлены из-за непредоставления налоговой декларации, по этой же причине... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:06:00+03:00
2025-03-25T17:06:00+03:00
сша
украина
кемеровская область
екатерина мизулина
youtube
лига безопасного интернета
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007240161_0:135:1080:743_1920x0_80_0_0_ec19cb7f75ea7aa236be311c2b710220.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Операции по счетам популярного стримера и блогера JesusAVGN (Алексея Губанова) приостановлены из-за непредоставления налоговой декларации, по этой же причине налоговая заблокировала счета организации, где он является учредителем и руководителем, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Алексей Губанов, более известный как JesusAVGN, - блогер и один из самых популярных русскоязычных игровых стримеров. Сейчас на его Twitch-канал подписано более 1,8 миллиона человек, на YouTube - почти 1,4 миллиона. В ноябре 2021-го Губанов переехал в США. Блогер занимает антироссийскую позицию и поддерживает Украину. По информации сервиса, среди основных видов деятельности стримера значится "деятельность рекламных агентств". Причиной блокировки счетов Губанова стало "непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Также, согласно данным, стример является руководителем компании ООО "Джем Фит Питер", которая занимается "физкультурно-оздоровительной деятельностью". Счета компании блокировали несколько раз, последний - 22 января. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к Telegram-каналу Губанова из-за распространения информации, которая "создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности". В конце января Тверской суд Москвы оштрафовал Губанова по делу о дискредитации российской армии на 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250313/shtraf-2004649907.html
сша
украина
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007240161_0:34:1080:844_1920x0_80_0_0_08b04d105e147bb7c67f873e35b8d2df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, кемеровская область, екатерина мизулина, youtube, лига безопасного интернета, общество, происшествия
США, Украина, Кемеровская область, Екатерина Мизулина, YouTube, Лига безопасного интернета, Общество, Происшествия
ФНС заблокировала счета антироссийского блогера JesusAVGN

ФНС заблокировала счета стримера и блогера JesusAVGN

© Фото : Страница Алексея Губанова в соцсетиБлогер JesusAVGN (Алексей Губанов)
Блогер JesusAVGN (Алексей Губанов) - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Страница Алексея Губанова в соцсети
Блогер JesusAVGN (Алексей Губанов)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Операции по счетам популярного стримера и блогера JesusAVGN (Алексея Губанова) приостановлены из-за непредоставления налоговой декларации, по этой же причине налоговая заблокировала счета организации, где он является учредителем и руководителем, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Алексей Губанов, более известный как JesusAVGN, - блогер и один из самых популярных русскоязычных игровых стримеров. Сейчас на его Twitch-канал подписано более 1,8 миллиона человек, на YouTube - почти 1,4 миллиона. В ноябре 2021-го Губанов переехал в США. Блогер занимает антироссийскую позицию и поддерживает Украину.
По информации сервиса, среди основных видов деятельности стримера значится "деятельность рекламных агентств". Причиной блокировки счетов Губанова стало "непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Также, согласно данным, стример является руководителем компании ООО "Джем Фит Питер", которая занимается "физкультурно-оздоровительной деятельностью". Счета компании блокировали несколько раз, последний - 22 января.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что прокуратура Кемеровской области приняла решение об ограничении доступа к Telegram-каналу Губанова из-за распространения информации, которая "создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности". В конце января Тверской суд Москвы оштрафовал Губанова по делу о дискредитации российской армии на 50 тысяч рублей.
Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В суд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии
13 марта, 02:59
 
СШАУкраинаКемеровская областьЕкатерина МизулинаYouTubeЛига безопасного интернетаОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала