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Генпрокуратура сообщила об украинской НПО, публиковавшей фейки о ВС России - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/feyk-2007193227.html
Генпрокуратура сообщила об украинской НПО, публиковавшей фейки о ВС России
Генпрокуратура сообщила об украинской НПО, публиковавшей фейки о ВС России - РИА Новости, 25.03.2025
Генпрокуратура сообщила об украинской НПО, публиковавшей фейки о ВС России
Украинская НПО "Сетевое объединение журналистов-расследователей" публиковала фейковые видео о якобы совершенных военными РФ преступлениях, сообщил начальник... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:33:00+03:00
2025-03-25T14:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украинская НПО "Сетевое объединение журналистов-расследователей" публиковала фейковые видео о якобы совершенных военными РФ преступлениях, сообщил начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов. "Не так давно признали нежелательной деятельность украинской организации "Сетевое объединение журналистов-расследователей", основной задачей которой являлось опубликование постановочных видео о якобы совершенных российскими военными преступлениях в ходе проведения специальной военной операции", - сказал Хохлов в Совфеде на заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Он добавил, что организация также занималась сбором персональных данных российских военнослужащих, которые использовались в дальнейшем для их дискредитации. По словам Хохлова, дискредитирующие власть сведения распространяли также признанные нежелательными немецкие организации "Германское общество внешней политики" и "Депутаты мирной России", французская организация "За Украину, за ее свободу", и другие.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Генпрокуратура сообщила об украинской НПО, публиковавшей фейки о ВС России

ГП: украинская НПО публиковала фейковые видео о военных преступлениях ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украинская НПО "Сетевое объединение журналистов-расследователей" публиковала фейковые видео о якобы совершенных военными РФ преступлениях, сообщил начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов.
"Не так давно признали нежелательной деятельность украинской организации "Сетевое объединение журналистов-расследователей", основной задачей которой являлось опубликование постановочных видео о якобы совершенных российскими военными преступлениях в ходе проведения специальной военной операции", - сказал Хохлов в Совфеде на заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Он добавил, что организация также занималась сбором персональных данных российских военнослужащих, которые использовались в дальнейшем для их дискредитации.
По словам Хохлова, дискредитирующие власть сведения распространяли также признанные нежелательными немецкие организации "Германское общество внешней политики" и "Депутаты мирной России", французская организация "За Украину, за ее свободу", и другие.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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