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Генпрокуратура сообщила об украинской НПО, публиковавшей фейки о ВС России
Генпрокуратура сообщила об украинской НПО, публиковавшей фейки о ВС России - РИА Новости, 25.03.2025
Генпрокуратура сообщила об украинской НПО, публиковавшей фейки о ВС России
Украинская НПО "Сетевое объединение журналистов-расследователей" публиковала фейковые видео о якобы совершенных военными РФ преступлениях, сообщил начальник... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:33:00+03:00
2025-03-25T14:33:00+03:00
2025-03-25T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украинская НПО "Сетевое объединение журналистов-расследователей" публиковала фейковые видео о якобы совершенных военными РФ преступлениях, сообщил начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов. "Не так давно признали нежелательной деятельность украинской организации "Сетевое объединение журналистов-расследователей", основной задачей которой являлось опубликование постановочных видео о якобы совершенных российскими военными преступлениях в ходе проведения специальной военной операции", - сказал Хохлов в Совфеде на заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Он добавил, что организация также занималась сбором персональных данных российских военнослужащих, которые использовались в дальнейшем для их дискредитации. По словам Хохлова, дискредитирующие власть сведения распространяли также признанные нежелательными немецкие организации "Германское общество внешней политики" и "Депутаты мирной России", французская организация "За Украину, за ее свободу", и другие.
https://ria.ru/20241022/vsu-1979383986.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Генпрокуратура сообщила об украинской НПО, публиковавшей фейки о ВС России
ГП: украинская НПО публиковала фейковые видео о военных преступлениях ВС РФ