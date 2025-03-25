https://ria.ru/20250325/evropa-2007232184.html

Times: Европа увидела дурной знак в переписке американских чиновников

Times: Европа увидела дурной знак в переписке американских чиновников - РИА Новости, 25.03.2025

Times: Европа увидела дурной знак в переписке американских чиновников

Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:37:00+03:00

2025-03-25T16:37:00+03:00

2025-03-25T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Как ранее стало известно из скандальной публикации журнала Atlantic, , в обсуждении ударов по хуситам в Йемене вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что он "ненавидит снова вытаскивать Европу". Министр обороны Пит Хегсет ответил, что "полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству", отметив, что "это жалко". Кроме того, советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и "выставят их европейцам", как того требует президент Дональд Трамп. "Жалобы чиновников Белого дома на "европейское нахлебничество" в слитой сверхсекретной переписке являются "дурным предзнаменованием" для отношений с Америкой, сообщили дипломаты ЕС", - говорится в публикации газеты. Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, военная и внешнеполитическая "наемническая операция" Трампа представляет собой "машину по излечению империалистической прибыли" из всех, кто принимает участие в системе мировой торговли. Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

https://ria.ru/20250325/vybor-2007092034.html

https://ria.ru/20250325/perepiska-2007151220.html

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в мире, сша, йемен, европа, дональд трамп, майк уолтц, пит хегсет, евросоюз, ансар алла, министерство обороны сша