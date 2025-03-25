Рейтинг@Mail.ru
Times: Европа увидела дурной знак в переписке американских чиновников - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 25.03.2025 (обновлено: 16:44 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/evropa-2007232184.html
Times: Европа увидела дурной знак в переписке американских чиновников
Times: Европа увидела дурной знак в переписке американских чиновников - РИА Новости, 25.03.2025
Times: Европа увидела дурной знак в переписке американских чиновников
Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:37:00+03:00
2025-03-25T16:44:00+03:00
в мире
сша
йемен
европа
дональд трамп
майк уолтц
пит хегсет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Как ранее стало известно из скандальной публикации журнала Atlantic, , в обсуждении ударов по хуситам в Йемене вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что он "ненавидит снова вытаскивать Европу". Министр обороны Пит Хегсет ответил, что "полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству", отметив, что "это жалко". Кроме того, советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и "выставят их европейцам", как того требует президент Дональд Трамп. "Жалобы чиновников Белого дома на "европейское нахлебничество" в слитой сверхсекретной переписке являются "дурным предзнаменованием" для отношений с Америкой, сообщили дипломаты ЕС", - говорится в публикации газеты. Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, военная и внешнеполитическая "наемническая операция" Трампа представляет собой "машину по излечению империалистической прибыли" из всех, кто принимает участие в системе мировой торговли. Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
https://ria.ru/20250325/vybor-2007092034.html
https://ria.ru/20250325/perepiska-2007151220.html
сша
йемен
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_85:0:1916:1373_1920x0_80_0_0_c271ce6fbbe828b8bc0519373d3b608c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, европа, дональд трамп, майк уолтц, пит хегсет, евросоюз, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Европа, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Пит Хегсет, Евросоюз, Ансар Алла, Министерство обороны США
Times: Европа увидела дурной знак в переписке американских чиновников

Times: в Европе сочли переписку американских чиновников дурным предзнаменованием

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Обнародованная переписка высокопоставленных чиновников Белого дома представляет собой "дурное предзнаменование" для Европы, сообщает газета Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
Как ранее стало известно из скандальной публикации журнала Atlantic, , в обсуждении ударов по хуситам в Йемене вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что он "ненавидит снова вытаскивать Европу". Министр обороны Пит Хегсет ответил, что "полностью разделяет его ненависть к европейскому нахлебничеству", отметив, что "это жалко". Кроме того, советник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США подсчитают затраты на операцию и "выставят их европейцам", как того требует президент Дональд Трамп.
Встреча министров иностранных дел стран Европы - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
СМИ: Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией
Вчера, 06:53
"Жалобы чиновников Белого дома на "европейское нахлебничество" в слитой сверхсекретной переписке являются "дурным предзнаменованием" для отношений с Америкой, сообщили дипломаты ЕС", - говорится в публикации газеты.
Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, военная и внешнеполитическая "наемническая операция" Трампа представляет собой "машину по излечению империалистической прибыли" из всех, кто принимает участие в системе мировой торговли.
Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
СМИ: переписка чиновников Белого дома подтвердила опасения Европы о США
Вчера, 12:05
 
В миреСШАЙеменЕвропаДональд ТрампМайк УолтцПит ХегсетЕвросоюзАнсар АллаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала