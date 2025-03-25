https://ria.ru/20250325/evraev-2007287832.html
Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа
Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа - РИА Новости, 25.03.2025
Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:39:00+03:00
2025-03-25T19:39:00+03:00
2025-03-25T19:39:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в рамках рабочей поездки в Ярославский округ Евраев встретился с жителями поселков Красный Бор, Щедрино и Красные Ткачи. Обсудили инициативы по благоустройству территорий и решение вопросов, требующих внимания со стороны правительства области. "В Ярославском округе восемь поселений, все сегодня активно развиваются. В каждом стараемся решить вопросы с ремонтом дорог, привести в порядок детские площадки, дворы, общественные пространства. Подключаем и региональные программы, и федеральные, но всегда важна позиция самих жителей. Если есть инициатива, желание что-то изменить в лучшую сторону в месте, где ты живешь, то изменения обязательно будут", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор привел пример - в Красном Бору благодаря стараниям жителей при поддержке органов местного самоуправления и правительства области появился экопарк. В этом году за счет региональных и местных средств благоустройство территории будет продолжено. С жителями Щедрино Евраев обсудил перспективы развития Лучинской средней школы - в следующем году здание ждет капитальный ремонт по федеральной программе. В Красных Ткачах губернатор встретился с жителями в парке "Березки". По региональной программе развития сельских территорий здесь сделали игровой городок со спортивными сооружениями, в рамках губернаторского проекта "Наши дворы" – площадку для выгула домашних питомцев. В прошлом году начались работы по благоустройству за счет средств федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". "Также глава региона поддержал предложение по строительству Дома культуры в Красных Ткачах. Разработкой документации в этом году займется областной Проектный институт. На реализацию проекта планируется привлечь федеральные средства", - сообщает пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20250325/poshekhone-2007222687.html
https://ria.ru/20250324/yaroslavl-2007024905.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа
Губернатор Евраев провел беседы с жителями Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в рамках рабочей поездки в Ярославский округ Евраев встретился с жителями поселков Красный Бор, Щедрино и Красные Ткачи. Обсудили инициативы по благоустройству территорий и решение вопросов, требующих внимания со стороны правительства области.
"В Ярославском округе восемь поселений, все сегодня активно развиваются. В каждом стараемся решить вопросы с ремонтом дорог, привести в порядок детские площадки, дворы, общественные пространства. Подключаем и региональные программы, и федеральные, но всегда важна позиция самих жителей. Если есть инициатива, желание что-то изменить в лучшую сторону в месте, где ты живешь, то изменения обязательно будут", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор привел пример - в Красном Бору благодаря стараниям жителей при поддержке органов местного самоуправления и правительства области появился экопарк. В этом году за счет региональных и местных средств благоустройство территории будет продолжено.
С жителями Щедрино Евраев обсудил перспективы развития Лучинской средней школы - в следующем году здание ждет капитальный ремонт по федеральной программе. В Красных Ткачах губернатор встретился с жителями в парке "Березки". По региональной программе развития сельских территорий здесь сделали игровой городок со спортивными сооружениями, в рамках губернаторского проекта "Наши дворы" – площадку для выгула домашних питомцев. В прошлом году начались работы по благоустройству за счет средств федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
"Также глава региона поддержал предложение по строительству Дома культуры в Красных Ткачах. Разработкой документации в этом году займется областной Проектный институт. На реализацию проекта планируется привлечь федеральные средства", - сообщает пресс-служба областного правительства.