Рейтинг@Mail.ru
Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:39 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/evraev-2007287832.html
Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа
Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа - РИА Новости, 25.03.2025
Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:39:00+03:00
2025-03-25T19:39:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007287326_0:75:1620:986_1920x0_80_0_0_254598b2456e56c241811534b82a6e99.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в рамках рабочей поездки в Ярославский округ Евраев встретился с жителями поселков Красный Бор, Щедрино и Красные Ткачи. Обсудили инициативы по благоустройству территорий и решение вопросов, требующих внимания со стороны правительства области. "В Ярославском округе восемь поселений, все сегодня активно развиваются. В каждом стараемся решить вопросы с ремонтом дорог, привести в порядок детские площадки, дворы, общественные пространства. Подключаем и региональные программы, и федеральные, но всегда важна позиция самих жителей. Если есть инициатива, желание что-то изменить в лучшую сторону в месте, где ты живешь, то изменения обязательно будут", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор привел пример - в Красном Бору благодаря стараниям жителей при поддержке органов местного самоуправления и правительства области появился экопарк. В этом году за счет региональных и местных средств благоустройство территории будет продолжено. С жителями Щедрино Евраев обсудил перспективы развития Лучинской средней школы - в следующем году здание ждет капитальный ремонт по федеральной программе. В Красных Ткачах губернатор встретился с жителями в парке "Березки". По региональной программе развития сельских территорий здесь сделали игровой городок со спортивными сооружениями, в рамках губернаторского проекта "Наши дворы" – площадку для выгула домашних питомцев. В прошлом году начались работы по благоустройству за счет средств федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". "Также глава региона поддержал предложение по строительству Дома культуры в Красных Ткачах. Разработкой документации в этом году займется областной Проектный институт. На реализацию проекта планируется привлечь федеральные средства", - сообщает пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20250325/poshekhone-2007222687.html
https://ria.ru/20250324/yaroslavl-2007024905.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007287326_164:0:1604:1080_1920x0_80_0_0_b7291b8035160faed28e78869f60bad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа

Губернатор Евраев провел беседы с жителями Ярославской области

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с жителями Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с жителями Ярославской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с жителями Ярославской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал инициативы жителей Ярославского округа, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в рамках рабочей поездки в Ярославский округ Евраев встретился с жителями поселков Красный Бор, Щедрино и Красные Ткачи. Обсудили инициативы по благоустройству территорий и решение вопросов, требующих внимания со стороны правительства области.
Вид на город Пошехонье - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Комплекс по выращиванию рыбы открылся в Пошехонье
Вчера, 16:06
"В Ярославском округе восемь поселений, все сегодня активно развиваются. В каждом стараемся решить вопросы с ремонтом дорог, привести в порядок детские площадки, дворы, общественные пространства. Подключаем и региональные программы, и федеральные, но всегда важна позиция самих жителей. Если есть инициатива, желание что-то изменить в лучшую сторону в месте, где ты живешь, то изменения обязательно будут", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор привел пример - в Красном Бору благодаря стараниям жителей при поддержке органов местного самоуправления и правительства области появился экопарк. В этом году за счет региональных и местных средств благоустройство территории будет продолжено.
С жителями Щедрино Евраев обсудил перспективы развития Лучинской средней школы - в следующем году здание ждет капитальный ремонт по федеральной программе. В Красных Ткачах губернатор встретился с жителями в парке "Березки". По региональной программе развития сельских территорий здесь сделали игровой городок со спортивными сооружениями, в рамках губернаторского проекта "Наши дворы" – площадку для выгула домашних питомцев. В прошлом году начались работы по благоустройству за счет средств федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
"Также глава региона поддержал предложение по строительству Дома культуры в Красных Ткачах. Разработкой документации в этом году займется областной Проектный институт. На реализацию проекта планируется привлечь федеральные средства", - сообщает пресс-служба областного правительства.
Сорок семь новых трамваев поставлены в Ярославль в рамках нацпроекта Безопасные качественные дороги - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Ярославль поставили по нацпроекту 47 новых трамваев
24 марта, 17:51
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала