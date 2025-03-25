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Суд разрешил Эстонской православной церкви сменить название - РИА Новости, 25.03.2025
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13:44 25.03.2025 (обновлено: 14:01 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/estonija-2007181397.html
Суд разрешил Эстонской православной церкви сменить название
Суд разрешил Эстонской православной церкви сменить название - РИА Новости, 25.03.2025
Суд разрешил Эстонской православной церкви сменить название
Тартуский уездный суд Эстонии разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата сменить название на "Эстонская христианская православная церковь",... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:44:00+03:00
2025-03-25T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Тартуский уездный суд Эстонии разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата сменить название на "Эстонская христианская православная церковь", сообщает телерадиокомпания ERR. В январе 2025 года собор Эстонской православной церкви (Московского патриархата) под давлением властей изменил название церкви на "Эстонская христианская православная церковь". Как уточняли на сайте ЭПЦ, главным пунктом в повестке собора было "устранение недочетов в редакции устава Эстонской православной церкви, принятой собором 20 августа 2024 года, на которые указал в своем постановлении регистрационный отдел Тартуского уездного суда". Позже епископ ЭПЦ Даниил заявил, что церковь получила отказ в регистрации нового названия и намерена оспорить решение в суде. "Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) получила в суде право называть себя Эстонская христианская православная церковь", - говорится в публикации. По данным ERR, постановление суда гласит, что новое название соответствует законодательству Эстонии и "не вводит в заблуждение относительно цели, масштабов или правовой формы" церкви. При этом епископ ЭПЦ Даниил заявил, что новым названием церковь подчеркивает свой статус самоуправляемой и независимой. Ранее СМИ сообщали, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил изменить закон страны о церкви таким образом, чтобы заставить ЭПЦ выйти из подчинения Московскому патриархату. В 2024 году Эстонская православная церковь опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. В Русской православной церкви заявляли РИА Новости, что РПЦ никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
https://ria.ru/20250320/estonija-2006329816.html
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РИА Новости
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эстония, русская православная церковь, в мире
Эстония, Русская православная церковь, В мире
Суд разрешил Эстонской православной церкви сменить название

ERR: суд разрешил Эстонской православной церкви сменить название

© Getty Images / Sean GallupТаллинский Александро-Невский кафедральный собор Эстонской православной церкви Московского патриархата
Таллинский Александро-Невский кафедральный собор Эстонской православной церкви Московского патриархата - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Таллинский Александро-Невский кафедральный собор Эстонской православной церкви Московского патриархата. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Тартуский уездный суд Эстонии разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата сменить название на "Эстонская христианская православная церковь", сообщает телерадиокомпания ERR.
В январе 2025 года собор Эстонской православной церкви (Московского патриархата) под давлением властей изменил название церкви на "Эстонская христианская православная церковь". Как уточняли на сайте ЭПЦ, главным пунктом в повестке собора было "устранение недочетов в редакции устава Эстонской православной церкви, принятой собором 20 августа 2024 года, на которые указал в своем постановлении регистрационный отдел Тартуского уездного суда". Позже епископ ЭПЦ Даниил заявил, что церковь получила отказ в регистрации нового названия и намерена оспорить решение в суде.
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"Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) получила в суде право называть себя Эстонская христианская православная церковь", - говорится в публикации.
По данным ERR, постановление суда гласит, что новое название соответствует законодательству Эстонии и "не вводит в заблуждение относительно цели, масштабов или правовой формы" церкви. При этом епископ ЭПЦ Даниил заявил, что новым названием церковь подчеркивает свой статус самоуправляемой и независимой.
Ранее СМИ сообщали, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил изменить закон страны о церкви таким образом, чтобы заставить ЭПЦ выйти из подчинения Московскому патриархату. В 2024 году Эстонская православная церковь опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики.
По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. В Русской православной церкви заявляли РИА Новости, что РПЦ никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
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