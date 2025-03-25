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Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание - РИА Новости, 25.03.2025
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03:08 25.03.2025 (обновлено: 11:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/eksport-2007085372.html
Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание
Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание - РИА Новости, 25.03.2025
Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание
Россия в феврале этого года впервые за более чем 30 лет год купила у Китая детское питание, при этом сразу на более чем 2 миллиона долларов, выяснило РИА... РИА Новости, 25.03.2025
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экономика
россия
китай
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия в феврале этого года впервые за более чем 30 лет год купила у Китая детское питание, при этом сразу на более чем 2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, в феврале 2025 года Россия импортировала из Китая готовых пищевых продуктов для детей раннего возраста на 2,02 миллиона долларов. К таким продуктам относятся каши, молочные смеси и пюре. Это стало первой покупкой с 1994 года - тогда объем импорта детского питания составил лишь 30 тысяч долларов за весь год. Среди других детских товаров китайского производства Россию в феврале приезжали игрушки - на 40,4 миллиона долларов. За месяц их импорт сократился в 2,3 раза, а в годовом выражении на треть - до минимума с марта 2022 года. Больше всего в феврале Москва покупала у Пекина детские велосипеды, самокаты и игрушечные коляски - на 9,2 миллиона долларов, пазлы - на 5 миллионов, кукол - на 2,9 миллиона, игрушек с моторчиком - на 2,6 миллиона, а также прочих игрушек - на 19,6 миллиона долларов. Импорт детской одежды из КНР в феврале также сократился: за месяц втрое, а за год на 3% - до 162,3 тысячи долларов. Больше всего поставлялось одежды из хлопчатобумажной ткани - на 109,9 тысячи долларов и из синтетической - на 50,7 тысячи.
https://ria.ru/20250315/vino-2005176099.html
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экономика, россия, китай, москва
Экономика, Россия, Китай, Москва
Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание

Китай экспортировал в Россию детское питание на два миллиона долларов

© Getty Images / South China Morning PostДетские молочные смеси в магазине в Китае
Детские молочные смеси в магазине в Китае - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / South China Morning Post
Детские молочные смеси в магазине в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия в феврале этого года впервые за более чем 30 лет год купила у Китая детское питание, при этом сразу на более чем 2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы.
Так, в феврале 2025 года Россия импортировала из Китая готовых пищевых продуктов для детей раннего возраста на 2,02 миллиона долларов. К таким продуктам относятся каши, молочные смеси и пюре. Это стало первой покупкой с 1994 года - тогда объем импорта детского питания составил лишь 30 тысяч долларов за весь год.
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Среди других детских товаров китайского производства Россию в феврале приезжали игрушки - на 40,4 миллиона долларов. За месяц их импорт сократился в 2,3 раза, а в годовом выражении на треть - до минимума с марта 2022 года.
Больше всего в феврале Москва покупала у Пекина детские велосипеды, самокаты и игрушечные коляски - на 9,2 миллиона долларов, пазлы - на 5 миллионов, кукол - на 2,9 миллиона, игрушек с моторчиком - на 2,6 миллиона, а также прочих игрушек - на 19,6 миллиона долларов.
Импорт детской одежды из КНР в феврале также сократился: за месяц втрое, а за год на 3% - до 162,3 тысячи долларов. Больше всего поставлялось одежды из хлопчатобумажной ткани - на 109,9 тысячи долларов и из синтетической - на 50,7 тысячи.
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