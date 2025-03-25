Россия впервые за 30 лет купила у Китая детское питание
Китай экспортировал в Россию детское питание на два миллиона долларов
© Getty Images / South China Morning PostДетские молочные смеси в магазине в Китае
© Getty Images / South China Morning Post
Детские молочные смеси в магазине в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия в феврале этого года впервые за более чем 30 лет год купила у Китая детское питание, при этом сразу на более чем 2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы.
Так, в феврале 2025 года Россия импортировала из Китая готовых пищевых продуктов для детей раннего возраста на 2,02 миллиона долларов. К таким продуктам относятся каши, молочные смеси и пюре. Это стало первой покупкой с 1994 года - тогда объем импорта детского питания составил лишь 30 тысяч долларов за весь год.
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Среди других детских товаров китайского производства Россию в феврале приезжали игрушки - на 40,4 миллиона долларов. За месяц их импорт сократился в 2,3 раза, а в годовом выражении на треть - до минимума с марта 2022 года.
Импорт детской одежды из КНР в феврале также сократился: за месяц втрое, а за год на 3% - до 162,3 тысячи долларов. Больше всего поставлялось одежды из хлопчатобумажной ткани - на 109,9 тысячи долларов и из синтетической - на 50,7 тысячи.
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