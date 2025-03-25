https://ria.ru/20250325/ekspert-2007086061.html
Зеленский находится в невыгодной позиции, заявил американский профессор
Зеленский находится в невыгодной позиции, заявил американский профессор - РИА Новости, 25.03.2025
Зеленский находится в невыгодной позиции, заявил американский профессор
Владимир Зеленский находится в невыгодной позиции, лучший вариант для него - сбежать в одну из западноевропейских столиц, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:21:00+03:00
2025-03-25T03:21:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 25 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в невыгодной позиции, лучший вариант для него - сбежать в одну из западноевропейских столиц, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Зеленский находится в невыгодной позиции. Его лучшим вариантом может быть поиск безопасного прохода в Англию, Францию или Германию", - сказал Кузник. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007058470.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), англия, франция, владимир зеленский, питер кузник, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Англия, Франция, Владимир Зеленский, Питер Кузник, Дональд Трамп
Зеленский находится в невыгодной позиции, заявил американский профессор
Профессор Кузник посоветовал Зеленскому сбежать в Европу