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Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края попросился на СВО

Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края попросился на СВО - РИА Новости, 25.03.2025

Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края попросился на СВО

Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края, бывший депутат законодательного собрания Александр Глисков, осужденный к 10 годам колонии по обвинению во... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:54:00+03:00

2025-03-25T15:54:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 25 мар – РИА Новости. Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края, бывший депутат законодательного собрания Александр Глисков, осужденный к 10 годам колонии по обвинению во взяточничестве, готовится к отправке на СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. "Сегодня на судебном заседании в Красноярском краевом суде в апелляции по рассмотрению жалоб на приговор Александру Глискову осуждённый заявил, что готовится к заключению контракта с военным комиссариатом и отправке на СВО", - говорится в сообщении. Глисков был арестован в ноябре 2023 года. По версии следствия, в период с марта по май 2017 года он выдвинул через посредника требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 миллионов рублей, но получил только 1 миллион. Обвинение запрашивало для него 14 лет колонии строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей. В октябре Центральный районный суд Красноярска приговорил Глискова к 10 годам колонии строгого режима и со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть 10 миллионов рублей. Также его лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 8 лет. Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году он победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков до апреля 2024 года являлся руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.

https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html

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