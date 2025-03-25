https://ria.ru/20250325/ek-2007216820.html

ЕК рекомендовала жителям ЕС запастись водой и едой на случай кризиса

ЕК рекомендовала жителям ЕС запастись водой и едой на случай кризиса - РИА Новости, 25.03.2025

ЕК рекомендовала жителям ЕС запастись водой и едой на случай кризиса

Еврокомиссия хочет призвать жителей стран ЕС подготовить запасы продовольствия, воды, лекарств и батареек, чтобы обеспечить автономное выживание в течение 72... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:49:00+03:00

2025-03-25T15:49:00+03:00

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МАДРИД, 25 мар – РИА Новости. Еврокомиссия хочет призвать жителей стран ЕС подготовить запасы продовольствия, воды, лекарств и батареек, чтобы обеспечить автономное выживание в течение 72 часов в случае кризиса, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на проект новой стратегии ЕС по гражданской подготовке. "Брюссель призывает к тому, чтобы в каждом европейском домохозяйстве было достаточно воды, лекарств, батареек и еды, чтобы в случае кризиса продержаться 72 часа без посторонней помощи", — пишет издание. По его информации, документ, который будет представлен в среду, содержит рекомендации для стран союза по подготовке населения к возможным чрезвычайным ситуациям, включая стихийные бедствия, кибератаки, пандемии и вооруженные конфликты. "Мы должны быть готовы к кризисам крупного масштаба, включая возможность вооруженной агрессии против одного или нескольких государств-членов", – цитирует издание текст стратегии. Согласно проекту, Евросоюз также планирует создать цифровую платформу с информацией о рисках, убежищах и вариантах действий в кризисных ситуациях, а также сформировать стратегические запасы лекарств, продовольствия, сырья и энергии. В стратегии подчеркивается, что риски для безопасности Европы продолжают расти, что требует изменения подхода и усиления взаимодействия между гражданскими и военными структурами. В числе предложенных мер – проведение регулярных учений и создание единого европейского дня подготовки к кризисам. Документ является частью более широкой программы ЕС по обеспечению устойчивости перед потенциальными угрозами до 2030 года, включая закон о критически важных лекарствах, план Европейской адаптации к климату и инициативы по укреплению оборонного потенциала.

https://ria.ru/20250319/evrokomissiya-2005855544.html

https://ria.ru/20250302/evropa-2002617746.html

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