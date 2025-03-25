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Более 100 участников досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье - РИА Новости, 25.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:16 25.03.2025 (обновлено: 18:17 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ege-2007268054.html
Более 100 участников досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье
Более 100 участников досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье - РИА Новости, 25.03.2025
Более 100 участников досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье
Более 100 участников досрочно сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку во вторник в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:16:00+03:00
2025-03-25T18:17:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Более 100 участников досрочно сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку во вторник в Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона. "Для его проведения были открыты четыре пункта в Королеве, Красногорске, Одинцово и Раменском. Экзамен сдавали 103 участника", — говорится в сообщении. Пресс-служба указывает, что в досрочном этапе ЕГЭ принимают участие студенты колледжей и 11-классники, которые по различным причинам не могут сдавать экзамен в основной период. Все пункты проведения испытания оборудовали в соответствии с установленными требованиями: работало видеонаблюдение, печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись непосредственно в аудиториях. Экзамен длился три с половиной часа и прошел без нарушений. Результаты опубликуют не позднее 10 апреля. На досрочный период ЕГЭ в Подмосковье зарегистрированы 129 участников, из которых 34 — выпускники 11 классов. Кампания стартовала 21 марта и завершится 21 апреля.
https://ria.ru/20250320/podmoskove-2006283982.html
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московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Более 100 участников досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье

Более 100 человек досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку в Московской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУченик перед сдачей ЕГЭ
Ученик перед сдачей ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ученик перед сдачей ЕГЭ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Более 100 участников досрочно сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку во вторник в Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"Для его проведения были открыты четыре пункта в Королеве, Красногорске, Одинцово и Раменском. Экзамен сдавали 103 участника", — говорится в сообщении.
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Пресс-служба указывает, что в досрочном этапе ЕГЭ принимают участие студенты колледжей и 11-классники, которые по различным причинам не могут сдавать экзамен в основной период. Все пункты проведения испытания оборудовали в соответствии с установленными требованиями: работало видеонаблюдение, печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись непосредственно в аудиториях.
Экзамен длился три с половиной часа и прошел без нарушений. Результаты опубликуют не позднее 10 апреля.
На досрочный период ЕГЭ в Подмосковье зарегистрированы 129 участников, из которых 34 — выпускники 11 классов. Кампания стартовала 21 марта и завершится 21 апреля.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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