https://ria.ru/20250325/ege-2007268054.html

Более 100 участников досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье

Более 100 участников досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье - РИА Новости, 25.03.2025

Более 100 участников досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье

Более 100 участников досрочно сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку во вторник в Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:16:00+03:00

2025-03-25T18:16:00+03:00

2025-03-25T18:17:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Более 100 участников досрочно сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку во вторник в Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона. "Для его проведения были открыты четыре пункта в Королеве, Красногорске, Одинцово и Раменском. Экзамен сдавали 103 участника", — говорится в сообщении. Пресс-служба указывает, что в досрочном этапе ЕГЭ принимают участие студенты колледжей и 11-классники, которые по различным причинам не могут сдавать экзамен в основной период. Все пункты проведения испытания оборудовали в соответствии с установленными требованиями: работало видеонаблюдение, печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись непосредственно в аудиториях. Экзамен длился три с половиной часа и прошел без нарушений. Результаты опубликуют не позднее 10 апреля. На досрочный период ЕГЭ в Подмосковье зарегистрированы 129 участников, из которых 34 — выпускники 11 классов. Кампания стартовала 21 марта и завершится 21 апреля.

https://ria.ru/20250320/podmoskove-2006283982.html

https://ria.ru/20250324/klin-2007022031.html

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московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)