https://ria.ru/20250325/doklad-2007249803.html

Американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала

Американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала - РИА Новости, 25.03.2025

Американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала

США отмечают наращивание Пекином военного потенциала на случай конфликта с США из-за Тайваня, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:33:00+03:00

2025-03-25T17:33:00+03:00

2025-03-25T21:08:00+03:00

сша

тайвань

в мире

китай

пекин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007251886_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68d0c88cc4c60de586a091f27cbec89a.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США отмечают наращивание Пекином военного потенциала на случай конфликта с США из-за Тайваня, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах."Вооруженные силы Китая наращивают потенциал, развивают передовые сферы, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, современные подводные лодки, продвинутые средства ведения войны в космосе и киберпространстве, более обширный арсенал ядерного оружия. Китай хотел бы развивать и поддерживать позитивные связи с США и администрацией президента Дональда Трампа, чтобы продвигать свои интересы и избегать конфликтов, но при этом он наращивает свой военный потенциал, отчасти для того, чтобы получить преимущество в случае военного конфликта с США на почве стремления объединения Китая с Тайванем", - отмечается в документе.Кроме того, согласно документу, вооруженные силы Китая расширяют присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, особенно в спорных акваториях Восточно-Китайского и в Южно-Китайского морей.

https://ria.ru/20250325/razvedka-2007247599.html

сша

тайвань

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, тайвань, в мире, китай, пекин, дональд трамп