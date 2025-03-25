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Американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала - РИА Новости, 25.03.2025
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17:33 25.03.2025 (обновлено: 21:08 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/doklad-2007249803.html
Американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала
Американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала - РИА Новости, 25.03.2025
Американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала
США отмечают наращивание Пекином военного потенциала на случай конфликта с США из-за Тайваня, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:33:00+03:00
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сша
тайвань
в мире
китай
пекин
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США отмечают наращивание Пекином военного потенциала на случай конфликта с США из-за Тайваня, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах."Вооруженные силы Китая наращивают потенциал, развивают передовые сферы, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, современные подводные лодки, продвинутые средства ведения войны в космосе и киберпространстве, более обширный арсенал ядерного оружия. Китай хотел бы развивать и поддерживать позитивные связи с США и администрацией президента Дональда Трампа, чтобы продвигать свои интересы и избегать конфликтов, но при этом он наращивает свой военный потенциал, отчасти для того, чтобы получить преимущество в случае военного конфликта с США на почве стремления объединения Китая с Тайванем", - отмечается в документе.Кроме того, согласно документу, вооруженные силы Китая расширяют присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, особенно в спорных акваториях Восточно-Китайского и в Южно-Китайского морей.
https://ria.ru/20250325/razvedka-2007247599.html
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сша, тайвань, в мире, китай, пекин, дональд трамп
США, Тайвань, В мире, Китай, Пекин, Дональд Трамп
Американская разведка отметила наращивание Китаем военного потенциала

Разведка США отметила наращивание Китаем военного потенциала на случай конфликта

© AP Photo / Heng SinithКитайские военнослужащие во время учений
Китайские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Китайские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. США отмечают наращивание Пекином военного потенциала на случай конфликта с США из-за Тайваня, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах.
"Вооруженные силы Китая наращивают потенциал, развивают передовые сферы, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, современные подводные лодки, продвинутые средства ведения войны в космосе и киберпространстве, более обширный арсенал ядерного оружия. Китай хотел бы развивать и поддерживать позитивные связи с США и администрацией президента Дональда Трампа, чтобы продвигать свои интересы и избегать конфликтов, но при этом он наращивает свой военный потенциал, отчасти для того, чтобы получить преимущество в случае военного конфликта с США на почве стремления объединения Китая с Тайванем", - отмечается в документе.
Кроме того, согласно документу, вооруженные силы Китая расширяют присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, особенно в спорных акваториях Восточно-Китайского и в Южно-Китайского морей.
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