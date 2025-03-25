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Американская разведка оценила ядерный потенциал России - РИА Новости, 25.03.2025
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17:22 25.03.2025 (обновлено: 17:38 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/doklad-2007246950.html
Американская разведка оценила ядерный потенциал России
Американская разведка оценила ядерный потенциал России - РИА Новости, 25.03.2025
Американская разведка оценила ядерный потенциал России
Использование ядерного потенциала России грозило бы катастрофическими последствиями США, говорится в ежегодном докладе американской разведки. РИА Новости, 25.03.2025
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Использование ядерного потенциала России грозило бы катастрофическими последствиями США, говорится в ежегодном докладе американской разведки."У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны", - говорится в докладе, опубликованном к слушаниям в профильном комитете сената.Авторы документа напоминают, что в конце 2024 года Россия объявила об обновлениях ядерной доктрины, "расширив условия, при которых РФ могла бы рассмотреть возможность применения ядерного оружия", к примеру, серьезные риски для российской государственности.
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сша, россия, москва, в мире
США, Россия, Москва, В мире
Американская разведка оценила ядерный потенциал России

Доклад разведки США: использование ядерного потенциала России грозит катастрофой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Использование ядерного потенциала России грозило бы катастрофическими последствиями США, говорится в ежегодном докладе американской разведки.
Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны", - говорится в докладе, опубликованном к слушаниям в профильном комитете сената.
Авторы документа напоминают, что в конце 2024 года Россия объявила об обновлениях ядерной доктрины, "расширив условия, при которых РФ могла бы рассмотреть возможность применения ядерного оружия", к примеру, серьезные риски для российской государственности.
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Американская разведка назвала Россию значительным конкурентом для США
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