https://ria.ru/20250325/doklad-2007246950.html

Американская разведка оценила ядерный потенциал России

Американская разведка оценила ядерный потенциал России - РИА Новости, 25.03.2025

Американская разведка оценила ядерный потенциал России

Использование ядерного потенциала России грозило бы катастрофическими последствиями США, говорится в ежегодном докладе американской разведки. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Использование ядерного потенциала России грозило бы катастрофическими последствиями США, говорится в ежегодном докладе американской разведки."У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны", - говорится в докладе, опубликованном к слушаниям в профильном комитете сената.Авторы документа напоминают, что в конце 2024 года Россия объявила об обновлениях ядерной доктрины, "расширив условия, при которых РФ могла бы рассмотреть возможность применения ядерного оружия", к примеру, серьезные риски для российской государственности.

https://ria.ru/20250325/razvedka-2007246701.html

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сша, россия, москва, в мире