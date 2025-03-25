https://ria.ru/20250325/dnr-2007318382.html

Мэр Горловки рассказал о разрушениях после удара ВСУ

Мэр Горловки рассказал о разрушениях после удара ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025

Мэр Горловки рассказал о разрушениях после удара ВСУ

Ряд домов получил повреждения в результате обстрела поселков в центре Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T23:08:00+03:00

2025-03-25T23:08:00+03:00

2025-03-25T23:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Ряд домов получил повреждения в результате обстрела поселков в центре Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram. "В результате обстрела поселков шахты "Кочегарка" и Мирный (Центрально-Городской район Горловки) поврежден ряд домостроений", - говорится в сообщении.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.45 выпустили по центру Горловки два "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250325/vsu-2007296442.html

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины