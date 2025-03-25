Рейтинг@Mail.ru
Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/dnr-2007214925.html
Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения
Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения - РИА Новости, 25.03.2025
Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения
Школы и детские сады ДНР с 31 марта возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:46:00+03:00
2025-03-25T15:46:00+03:00
донецкая народная республика
россия
донецк
денис пушилин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Школы и детские сады ДНР с 31 марта возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "В Донецкой Народной Республике впервые за несколько лет школы и детские сады возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы. Глава ДНР Денис Пушилин проверит готовность к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего с 31 марта вновь вернутся к работе на полный день 19 школ и 16 детских садов республики – в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. В последнем городе планируется вывести все образовательные учреждения, ранее закрытые из-за обстрелов. Некоторые из них не работали с 2020 года – со времени ковидных ограничений. На данный момент в ДНР организовано очное обучение в 474 школах из 587, в 428 детских садах из 565, в 65 колледжах и техникумах из 84.
https://ria.ru/20250320/gorlovka-2006335078.html
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, донецк, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Денис Пушилин, Общество
Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения

Минпросвещения: школы и детсады ДНР с 31 марта вернутся к очной форме обучения

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока
Учащиеся во время урока - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Школы и детские сады ДНР с 31 марта возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Донецкой Народной Республике впервые за несколько лет школы и детские сады возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы. Глава ДНР Денис Пушилин проверит готовность к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего с 31 марта вновь вернутся к работе на полный день 19 школ и 16 детских садов республики – в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. В последнем городе планируется вывести все образовательные учреждения, ранее закрытые из-за обстрелов. Некоторые из них не работали с 2020 года – со времени ковидных ограничений.
На данный момент в ДНР организовано очное обучение в 474 школах из 587, в 428 детских садах из 565, в 65 колледжах и техникумах из 84.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
При украинском обстреле Горловки повреждена школа
20 марта, 23:12
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкДенис ПушилинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала