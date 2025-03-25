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Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения
Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения - РИА Новости, 25.03.2025
Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения
Школы и детские сады ДНР с 31 марта возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:46:00+03:00
2025-03-25T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Школы и детские сады ДНР с 31 марта возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "В Донецкой Народной Республике впервые за несколько лет школы и детские сады возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы. Глава ДНР Денис Пушилин проверит готовность к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего с 31 марта вновь вернутся к работе на полный день 19 школ и 16 детских садов республики – в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. В последнем городе планируется вывести все образовательные учреждения, ранее закрытые из-за обстрелов. Некоторые из них не работали с 2020 года – со времени ковидных ограничений. На данный момент в ДНР организовано очное обучение в 474 школах из 587, в 428 детских садах из 565, в 65 колледжах и техникумах из 84.
https://ria.ru/20250320/gorlovka-2006335078.html
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донецкая народная республика, россия, донецк, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Денис Пушилин, Общество
Школы и детские сады в ДНР возвращаются к очной форме обучения
Минпросвещения: школы и детсады ДНР с 31 марта вернутся к очной форме обучения