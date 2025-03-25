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СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 25.03.2025 (обновлено: 23:14 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/dnepropetrovsk-2007318533.html
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 25.03.2025
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
днепропетровск
в мире
украина
днепр (город)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram."Сообщают о взрывах в Днепре (до переименования Киевом город назывался Днепропетровск - ред.)", - говорится в сообщении/
https://ria.ru/20250325/dnr-2007318382.html
днепропетровск
украина
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днепропетровск, в мире, украина, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, В мире, Украина, Днепр (город)
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
"Сообщают о взрывах в Днепре (до переименования Киевом город назывался Днепропетровск - ред.)", - говорится в сообщении/
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскВ миреУкраинаДнепр (город)
 
 
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