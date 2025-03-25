https://ria.ru/20250325/dnepropetrovsk-2007318533.html
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 25.03.2025
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:10:00+03:00
2025-03-25T23:10:00+03:00
2025-03-25T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram."Сообщают о взрывах в Днепре (до переименования Киевом город назывался Днепропетровск - ред.)", - говорится в сообщении/
https://ria.ru/20250325/dnr-2007318382.html
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днепропетровск, в мире, украина, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, В мире, Украина, Днепр (город)
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске