https://ria.ru/20250325/dnepropetrovsk-2007318533.html

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 25.03.2025

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 25.03.2025

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специальная военная операция на украине

днепропетровск

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украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram."Сообщают о взрывах в Днепре (до переименования Киевом город назывался Днепропетровск - ред.)", - говорится в сообщении/

https://ria.ru/20250325/dnr-2007318382.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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днепропетровск, в мире, украина, днепр (город)