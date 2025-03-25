https://ria.ru/20250325/dmitriev-2007287069.html

Дмитриев рассказал о возможностях для России в Черноморской инициативе

Дмитриев рассказал о возможностях для России в Черноморской инициативе - РИА Новости, 25.03.2025

Дмитриев рассказал о возможностях для России в Черноморской инициативе

Возобновление черноморской зерновой инициативы открывает новые возможности для России, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:31:00+03:00

2025-03-25T19:31:00+03:00

2025-03-25T19:54:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Возобновление черноморской зерновой инициативы открывает новые возможности для России, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка."Важные шаги к возобновлению Черноморской зерновой инициативы: успех и новые возможности для России", - написал Дмитриев в своем аккаунте в Telegram."Мы приветствуем шаги по возобновлению Черноморской зерновой инициативы ("Black Sea Grain Initiative"), ранее обеспечивавшей экспорт зерна через Черное море", - добавил он.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривали разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

https://ria.ru/20250325/dmitriev-2007287499.html

https://ria.ru/20250325/initsiativa-2007286420.html

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российский фонд прямых инвестиций, россия, экономика, в мире, россельхозбанк, оон, кирилл дмитриев, черное море, сша