На Западе выступили со срочным призывом по Украине
Профессор Дизен призвал закончить конфликт на Украине и экспансию НАТО
© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинские военные
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский конфликт не должен был начаться, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, призвав закончить его. Об этом он написал в соцсети X.
"Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий", — говорится в публикации.
"Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий", — говорится в публикации.
Дизен добавил, что даже в 2022 году Стамбульское мирное соглашение было посвящено нейтралитету этой восточноевропейской страны.
Профессор призвал немедленно закончить этот конфликт и положить конец экспансионизму НАТО.
Cпецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Он добавил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
Профессор призвал немедленно закончить этот конфликт и положить конец экспансионизму НАТО.
Cпецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Он добавил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".