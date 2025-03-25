https://ria.ru/20250325/dizen-2007097419.html

На Западе выступили со срочным призывом по Украине

На Западе выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 25.03.2025

На Западе выступили со срочным призывом по Украине

Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий", — говорится в публикации. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:38:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский конфликт не должен был начаться, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, призвав закончить его. Об этом он написал в соцсети X."Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий", — говорится в публикации. Дизен добавил, что даже в 2022 году Стамбульское мирное соглашение было посвящено нейтралитету этой восточноевропейской страны. Профессор призвал немедленно закончить этот конфликт и положить конец экспансионизму НАТО. Cпецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html

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