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На Западе выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 25.03.2025 (обновлено: 11:50 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/dizen-2007097419.html
На Западе выступили со срочным призывом по Украине
На Западе выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
На Западе выступили со срочным призывом по Украине
Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий", — говорится в публикации. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:38:00+03:00
2025-03-25T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский конфликт не должен был начаться, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, призвав закончить его. Об этом он написал в соцсети X."Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий", — говорится в публикации. Дизен добавил, что даже в 2022 году Стамбульское мирное соглашение было посвящено нейтралитету этой восточноевропейской страны. Профессор призвал немедленно закончить этот конфликт и положить конец экспансионизму НАТО. Cпецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html
https://ria.ru/20250325/makron-2007105434.html
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в мире, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия
На Западе выступили со срочным призывом по Украине

Профессор Дизен призвал закончить конфликт на Украине и экспансию НАТО

© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский конфликт не должен был начаться, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, призвав закончить его. Об этом он написал в соцсети X.

"Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий", — говорится в публикации.
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Дизен добавил, что даже в 2022 году Стамбульское мирное соглашение было посвящено нейтралитету этой восточноевропейской страны.

Профессор призвал немедленно закончить этот конфликт и положить конец экспансионизму НАТО.

Cпецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он добавил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
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