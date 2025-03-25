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В США оценили перспективы улучшения отношений с Россией - РИА Новости, 25.03.2025
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07:24 25.03.2025 (обновлено: 07:33 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/diplomatiya-2007093028.html
В США оценили перспективы улучшения отношений с Россией
В США оценили перспективы улучшения отношений с Россией - РИА Новости, 25.03.2025
В США оценили перспективы улучшения отношений с Россией
Шансы на улучшение отношений между США и РФ находятся на самом высоком уровне с 2002 года, когда Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне... РИА Новости, 25.03.2025
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НЬЮ-ЙОРК, 25 мар - РИА Новости. Шансы на улучшение отношений между США и РФ находятся на самом высоком уровне с 2002 года, когда Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО-1972), заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Я думаю, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас лучше, чем были с тех пор, как США вышли из договора по ПРО в 2002 году... Многие европейцы пытаются воспрепятствовать этому, но (президент США Дональд - ред.) Трамп и (президент России Владимир - ред.) Путин, похоже, намерены добиться этого", - сказал Кузник. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250325/realnost-2007085771.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), питер кузник, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир зеленский
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Питер Кузник, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Владимир Зеленский
В США оценили перспективы улучшения отношений с Россией

Профессор Кузник назвал шансы на улучшение отношений США с РФ высокими

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 25 мар - РИА Новости. Шансы на улучшение отношений между США и РФ находятся на самом высоком уровне с 2002 года, когда Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО-1972), заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Я думаю, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас лучше, чем были с тех пор, как США вышли из договора по ПРО в 2002 году... Многие европейцы пытаются воспрепятствовать этому, но (президент США Дональд - ред.) Трамп и (президент России Владимир - ред.) Путин, похоже, намерены добиться этого", - сказал Кузник.
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Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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