В США оценили перспективы улучшения отношений с Россией
Профессор Кузник назвал шансы на улучшение отношений США с РФ высокими
© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 25 мар - РИА Новости. Шансы на улучшение отношений между США и РФ находятся на самом высоком уровне с 2002 года, когда Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО-1972), заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Я думаю, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас лучше, чем были с тех пор, как США вышли из договора по ПРО в 2002 году... Многие европейцы пытаются воспрепятствовать этому, но (президент США Дональд - ред.) Трамп и (президент России Владимир - ред.) Путин, похоже, намерены добиться этого", - сказал Кузник.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.