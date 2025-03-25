https://ria.ru/20250325/diplomatiya-2007093028.html

В США оценили перспективы улучшения отношений с Россией

В США оценили перспективы улучшения отношений с Россией - РИА Новости, 25.03.2025

В США оценили перспективы улучшения отношений с Россией

Шансы на улучшение отношений между США и РФ находятся на самом высоком уровне с 2002 года, когда Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:24:00+03:00

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2025-03-25T07:33:00+03:00

в мире

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россия

вашингтон (штат)

питер кузник

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

владимир зеленский

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НЬЮ-ЙОРК, 25 мар - РИА Новости. Шансы на улучшение отношений между США и РФ находятся на самом высоком уровне с 2002 года, когда Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО-1972), заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Я думаю, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас лучше, чем были с тех пор, как США вышли из договора по ПРО в 2002 году... Многие европейцы пытаются воспрепятствовать этому, но (президент США Дональд - ред.) Трамп и (президент России Владимир - ред.) Путин, похоже, намерены добиться этого", - сказал Кузник. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250325/realnost-2007085771.html

https://ria.ru/20250324/dialog-2006981742.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), питер кузник, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир зеленский