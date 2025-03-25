Рейтинг@Mail.ru
В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 25.03.2025 (обновлено: 11:19 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/deparde-2007082308.html
В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат
В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат - РИА Новости, 25.03.2025
В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат
Очень много свидетелей, которые могли бы предоставить информацию, доказывающую невиновность французского актера Жерара Депардье в деле о домогательствах, не... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:48:00+03:00
2025-03-25T11:19:00+03:00
франция
бельгия
жерар депардье
эммануэль макрон
париж
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007138635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a31c3b8be822f43ca8bec74782b5b11.jpg
ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Очень много свидетелей, которые могли бы предоставить информацию, доказывающую невиновность французского актера Жерара Депардье в деле о домогательствах, не были заслушаны судом, заявил адвокат кинозвезды Жереми Ассус. "Очень большое число свидетелей не были заслушаны. Важных свидетелей, которые действительно могут предоставить очень много информации и добиться установления истины", - заявил Ассус журналистам. Трансляцию вёл телеканал BFMTV. По словам адвоката, именно истцы выступают против всех возможных действий, которые могут доказать, что их обвинения ложные. "Я никогда не видел истцов, которые отказываются и которые делают всё, чтобы истина не была установлена. Именно по этой причине мы не переставали вам говорить, что эти обвинения лживые и неточные. Если бы они были обоснованными, они (истцы – ред.) не боялись бы противопоставить своим обвинениям определенный ряд свидетелей, конфигурацию помещений и медицинскую экспертизу", - сказал он. В понедельник в суде Парижа начались слушания по делу против Депардье о домогательствах во время съёмок фильма 2021 года "Зелёные ставни". Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съёмочной группы фильма. Ожидается, что слушания продлятся два дня. Сам Депардье всегда отвергал любые обвинения в сексуальном насилии. Как передавал корреспондент РИА Новости, 76-летний актёр явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. Ранее медицинская экспертиза сочла возможным его присутствие на процессе, несмотря на диабет и проблемы с сердцем. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция" и напомнив о презумпции невиновности.
https://ria.ru/20250324/deparde-2007015882.html
https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html
https://ria.ru/20250303/sud-2002863148.html
франция
бельгия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007138635_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e790f7b427e1c0085adb12d77bbd8918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, бельгия, жерар депардье, эммануэль макрон, париж, в мире
Франция, Бельгия, Жерар Депардье, Эммануэль Макрон, Париж, В мире
В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат

Адвокат Ассус: много свидетелей по делу Депардье о домогательствах не заслушали

© AP Photo / Aurelien MorissardАктер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа. 24 марта 2025
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа. 24 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Очень много свидетелей, которые могли бы предоставить информацию, доказывающую невиновность французского актера Жерара Депардье в деле о домогательствах, не были заслушаны судом, заявил адвокат кинозвезды Жереми Ассус.
"Очень большое число свидетелей не были заслушаны. Важных свидетелей, которые действительно могут предоставить очень много информации и добиться установления истины", - заявил Ассус журналистам. Трансляцию вёл телеканал BFMTV.
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа, где состоятся слушания по обвинениям актёра в домогательствах во время съёмок фильма 2021 года Зелёные ставни - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах
Вчера, 17:20
По словам адвоката, именно истцы выступают против всех возможных действий, которые могут доказать, что их обвинения ложные.
"Я никогда не видел истцов, которые отказываются и которые делают всё, чтобы истина не была установлена. Именно по этой причине мы не переставали вам говорить, что эти обвинения лживые и неточные. Если бы они были обоснованными, они (истцы – ред.) не боялись бы противопоставить своим обвинениям определенный ряд свидетелей, конфигурацию помещений и медицинскую экспертизу", - сказал он.
В понедельник в суде Парижа начались слушания по делу против Депардье о домогательствах во время съёмок фильма 2021 года "Зелёные ставни". Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съёмочной группы фильма. Ожидается, что слушания продлятся два дня. Сам Депардье всегда отвергал любые обвинения в сексуальном насилии.
Как передавал корреспондент РИА Новости, 76-летний актёр явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. Ранее медицинская экспертиза сочла возможным его присутствие на процессе, несмотря на диабет и проблемы с сердцем.
Кадр смонтированного видео с Жераром Депардье - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Видео с грубыми высказываниями Депардье в адрес девочки оказалось фейком
16 октября 2024, 13:52
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция" и напомнив о презумпции невиновности.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах
3 марта, 23:38
 
ФранцияБельгияЖерар ДепардьеЭммануэль МакронПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала