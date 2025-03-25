https://ria.ru/20250325/deparde-2007082308.html

В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат

В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат - РИА Новости, 25.03.2025

В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат

Очень много свидетелей, которые могли бы предоставить информацию, доказывающую невиновность французского актера Жерара Депардье в деле о домогательствах, не... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T01:48:00+03:00

2025-03-25T01:48:00+03:00

2025-03-25T11:19:00+03:00

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ПАРИЖ, 25 мар – РИА Новости. Очень много свидетелей, которые могли бы предоставить информацию, доказывающую невиновность французского актера Жерара Депардье в деле о домогательствах, не были заслушаны судом, заявил адвокат кинозвезды Жереми Ассус. "Очень большое число свидетелей не были заслушаны. Важных свидетелей, которые действительно могут предоставить очень много информации и добиться установления истины", - заявил Ассус журналистам. Трансляцию вёл телеканал BFMTV. По словам адвоката, именно истцы выступают против всех возможных действий, которые могут доказать, что их обвинения ложные. "Я никогда не видел истцов, которые отказываются и которые делают всё, чтобы истина не была установлена. Именно по этой причине мы не переставали вам говорить, что эти обвинения лживые и неточные. Если бы они были обоснованными, они (истцы – ред.) не боялись бы противопоставить своим обвинениям определенный ряд свидетелей, конфигурацию помещений и медицинскую экспертизу", - сказал он. В понедельник в суде Парижа начались слушания по делу против Депардье о домогательствах во время съёмок фильма 2021 года "Зелёные ставни". Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съёмочной группы фильма. Ожидается, что слушания продлятся два дня. Сам Депардье всегда отвергал любые обвинения в сексуальном насилии. Как передавал корреспондент РИА Новости, 76-летний актёр явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. Ранее медицинская экспертиза сочла возможным его присутствие на процессе, несмотря на диабет и проблемы с сердцем. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция" и напомнив о презумпции невиновности.

https://ria.ru/20250324/deparde-2007015882.html

https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html

https://ria.ru/20250303/sud-2002863148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, бельгия, жерар депардье, эммануэль макрон, париж, в мире