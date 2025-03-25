https://ria.ru/20250325/danija-2007313187.html

Дания начнет призывать женщин на военную службу с 2026 года

Дания начнет призывать женщин на военную службу с 2026 года - РИА Новости, 25.03.2025

Дания начнет призывать женщин на военную службу с 2026 года

Дания начнёт призывать женщин на военную службу с 2026 года из-за необходимости мобилизации "всей боевой мощи" страны, заявил действующий начальник штаба ВС... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Дания начнёт призывать женщин на военную службу с 2026 года из-за необходимости мобилизации "всей боевой мощи" страны, заявил действующий начальник штаба ВС Дании Майкл Хильдгорд. "ВС Дании нуждается во всей боевой мощи, которую мы можем мобилизовать. Для этого нам нужно набирать людей из всего общества. С призывом женщин мы расширяем наши возможности по привлечению самых способных и мотивированных молодых датчан. Независимо от пола. Разнообразие усиливает решение задач и создаёт более сильную оборону", - приводит слова Хильдгорда датское МО. В пресс-релизе МО отмечается, что первоначально планировалось начать призывать женщин на военную службу с начала 2027 года, однако первые призывные группы "с полным равенством" начнут работу уже в 2026 году. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в свою очередь, заявил, что "в свете текущей ситуации" в сфере обороны и политики безопасности вооружённым силам страны необходимо набирать больше людей. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Позднее она добавила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов.

https://ria.ru/20250320/evrosoyuz-2005965578.html

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в мире, дания, метте фредериксен