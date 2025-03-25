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Дания начнет призывать женщин на военную службу с 2026 года - РИА Новости, 25.03.2025
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22:33 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/danija-2007313187.html
Дания начнет призывать женщин на военную службу с 2026 года
Дания начнет призывать женщин на военную службу с 2026 года - РИА Новости, 25.03.2025
Дания начнет призывать женщин на военную службу с 2026 года
Дания начнёт призывать женщин на военную службу с 2026 года из-за необходимости мобилизации "всей боевой мощи" страны, заявил действующий начальник штаба ВС... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:33:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Дания начнёт призывать женщин на военную службу с 2026 года из-за необходимости мобилизации "всей боевой мощи" страны, заявил действующий начальник штаба ВС Дании Майкл Хильдгорд. "ВС Дании нуждается во всей боевой мощи, которую мы можем мобилизовать. Для этого нам нужно набирать людей из всего общества. С призывом женщин мы расширяем наши возможности по привлечению самых способных и мотивированных молодых датчан. Независимо от пола. Разнообразие усиливает решение задач и создаёт более сильную оборону", - приводит слова Хильдгорда датское МО. В пресс-релизе МО отмечается, что первоначально планировалось начать призывать женщин на военную службу с начала 2027 года, однако первые призывные группы "с полным равенством" начнут работу уже в 2026 году. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в свою очередь, заявил, что "в свете текущей ситуации" в сфере обороны и политики безопасности вооружённым силам страны необходимо набирать больше людей. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Позднее она добавила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов.
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353
60
353
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в мире, дания, метте фредериксен
В мире, Дания, Метте Фредериксен
Дания начнет призывать женщин на военную службу с 2026 года

МО Дании: на военную службу с 2026 года начнут призывать женщин

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Дания начнёт призывать женщин на военную службу с 2026 года из-за необходимости мобилизации "всей боевой мощи" страны, заявил действующий начальник штаба ВС Дании Майкл Хильдгорд.
"ВС Дании нуждается во всей боевой мощи, которую мы можем мобилизовать. Для этого нам нужно набирать людей из всего общества. С призывом женщин мы расширяем наши возможности по привлечению самых способных и мотивированных молодых датчан. Независимо от пола. Разнообразие усиливает решение задач и создаёт более сильную оборону", - приводит слова Хильдгорда датское МО.
В пресс-релизе МО отмечается, что первоначально планировалось начать призывать женщин на военную службу с начала 2027 года, однако первые призывные группы "с полным равенством" начнут работу уже в 2026 году. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в свою очередь, заявил, что "в свете текущей ситуации" в сфере обороны и политики безопасности вооружённым силам страны необходимо набирать больше людей.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Позднее она добавила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов.
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