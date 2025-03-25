https://ria.ru/20250325/cnn-2007272931.html

CNN: товары "Сделано в России" - новый модный тренд в Китае

CNN: товары "Сделано в России" - новый модный тренд в Китае - РИА Новости, 25.03.2025

CNN: товары "Сделано в России" - новый модный тренд в Китае

Товары из России - новый модный тренд в Китае, сообщил американский новостной канал CNN, такой бум авторы репортажа напрямую связывают с программой продвижения... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Товары из России - новый модный тренд в Китае, сообщил американский новостной канал CNN, такой бум авторы репортажа напрямую связывают с программой продвижения под брендом "Сделано в России", которую развивает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), рассказал центр."Товары "Сделано в России" – это новое повальное увлечение в Китае, где все чаще появляются интернет-магазины, специализирующиеся на товарах российского производства. … Внимание китайских потребителей привлекли не только напитки и продовольственные продукты, которые составляют основную часть импорта АПК в Китай из России, но и шоколад, печенье и сухое молоко российских брендов, которые напрямую связаны с брендом "Сделано в России", – передают в РЭЦ сообщение CNN.По информации РЭЦ, CNN также сообщает, что за последние годы по всей стране открылись тысячи российских магазинов, что свидетельствует о симпатиях китайской общественности к России и углубляет торговые связи между Пекином и Москвой. Телеканал приводит данные из деловых отчетов Китая, согласно которым с 2022 года было зарегистрировано более 2500 новых компаний, занимающихся торговлей российскими товарами, причем почти половина из них была зарегистрирована только за последний год."Китай стал важнейшим экономическим оплотом для России, а двусторонняя торговля из года в год достигает рекордных показателей. Несмотря на то, что в импорте Китая преобладают дешевые российские нефть, газ и уголь, популярность российских продуктов питания, таких как мороженое, сладкое печенье и сухое молоко, также резко возросла", – также говорится в сообщении американского телеканала.CNN также рассказал о восьми официальных розничных магазинах в Китае, которые авторизовал Российский экспортный центр. При этом телеканал подчеркнул, что популярность российских товаров побуждает открывать в Китае все больше магазинов, в том числе официальных."В феврале Российский экспортный центр заявил, что планирует до конца года открыть до 300 магазинов российских товаров совместно с китайскими партнерами по всей стране. На проходящем в этом году в Шэньяне фестивале–ярмарке "Сделано в России" Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра, дала совет, как отличить настоящую российскую продукцию. По ее словам, на упаковке подлинных товаров имеется этикетка в форме голубя "Сделано в России", при этом Россия четко обозначена как страна-производитель", – также сообщает CNN.

https://ria.ru/20250325/vystavka-2007172686.html

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китай, россия, cnn (телеканал), в мире