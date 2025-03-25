https://ria.ru/20250325/chizhov-2007239901.html

Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов

Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов - РИА Новости, 25.03.2025

Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов

Российская и американская делегация не смогли принять cовместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины, заявил сенатор Владимир Чижов РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T16:52:00+03:00

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сша

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владимир чижов

григорий карасин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российская и американская делегация не смогли принять cовместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины, заявил сенатор Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". "То, как это проходило, — наверное, Григорий Борисович и Сергей Орестович поделятся своими впечатлениями в той или иной степени. Но то, что они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, — это тоже весьма характерно и симптоматично", — сказал он.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась накануне в Эр-Рияде и длилась более 12 часов. По словам главы МИД Сергея Лаврова, стороны обсуждали безопасное судоходство в Черном море. Россия выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, пояснил Лавров, подчеркнув, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.Министр добавил, что рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия хочет не только получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении Москвы соглашение не выполнялось, поэтому она вышла из сделки 18 июля 2023-го.

https://ria.ru/20250325/mo-2007197253.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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россия, сша, украина, владимир чижов, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде