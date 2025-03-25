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Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов - РИА Новости, 25.03.2025
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16:52 25.03.2025 (обновлено: 17:11 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/chizhov-2007239901.html
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов - РИА Новости, 25.03.2025
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов
Российская и американская делегация не смогли принять cовместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины, заявил сенатор Владимир Чижов РИА Новости, 25.03.2025
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2025-03-25T17:11:00+03:00
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владимир чижов
григорий карасин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российская и американская делегация не смогли принять cовместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины, заявил сенатор Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". "То, как это проходило, — наверное, Григорий Борисович и Сергей Орестович поделятся своими впечатлениями в той или иной степени. Но то, что они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, — это тоже весьма характерно и симптоматично", — сказал он.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась накануне в Эр-Рияде и длилась более 12 часов. По словам главы МИД Сергея Лаврова, стороны обсуждали безопасное судоходство в Черном море. Россия выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, пояснил Лавров, подчеркнув, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.Министр добавил, что рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия хочет не только получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении Москвы соглашение не выполнялось, поэтому она вышла из сделки 18 июля 2023-го.
https://ria.ru/20250325/mo-2007197253.html
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россия, сша, украина, владимир чижов, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Украина, Владимир Чижов, Григорий Карасин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов

Сенатор Чижов: заявление делегаций России и США не приняли из-за позиции Украины

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаг на автомобиле у здания МИД
Флаг на автомобиле у здания МИД - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаг на автомобиле у здания МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российская и американская делегация не смогли принять cовместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины, заявил сенатор Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
"То, как это проходило, — наверное, Григорий Борисович и Сергей Орестович поделятся своими впечатлениями в той или иной степени. Но то, что они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, — это тоже весьма характерно и симптоматично", — сказал он.
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Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась накануне в Эр-Рияде и длилась более 12 часов. По словам главы МИД Сергея Лаврова, стороны обсуждали безопасное судоходство в Черном море. Россия выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, пояснил Лавров, подчеркнув, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.
Министр добавил, что рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия хочет не только получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении Москвы соглашение не выполнялось, поэтому она вышла из сделки 18 июля 2023-го.
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РоссияСШАУкраинаВладимир ЧижовГригорий КарасинПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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