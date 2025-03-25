https://ria.ru/20250325/chizhov-2007239901.html
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов - РИА Новости, 25.03.2025
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов
Российская и американская делегация не смогли принять cовместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины, заявил сенатор Владимир Чижов РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:52:00+03:00
2025-03-25T16:52:00+03:00
2025-03-25T17:11:00+03:00
россия
сша
украина
владимир чижов
григорий карасин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754166861_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_8024fd02ff065698f6bea027aeb42775.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российская и американская делегация не смогли принять cовместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде из-за позиции Украины, заявил сенатор Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". "То, как это проходило, — наверное, Григорий Борисович и Сергей Орестович поделятся своими впечатлениями в той или иной степени. Но то, что они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, — это тоже весьма характерно и симптоматично", — сказал он.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась накануне в Эр-Рияде и длилась более 12 часов. По словам главы МИД Сергея Лаврова, стороны обсуждали безопасное судоходство в Черном море. Россия выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, пояснил Лавров, подчеркнув, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.Министр добавил, что рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия хочет не только получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении Москвы соглашение не выполнялось, поэтому она вышла из сделки 18 июля 2023-го.
https://ria.ru/20250325/mo-2007197253.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754166861_345:101:2941:2048_1920x0_80_0_0_35a044febbac4afabceda2b726a07ef1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, владимир чижов, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Украина, Владимир Чижов, Григорий Карасин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов
Сенатор Чижов: заявление делегаций России и США не приняли из-за позиции Украины