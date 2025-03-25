https://ria.ru/20250325/chehija-2007181920.html

В Чехии на складе боеприпасов прогремел взрыв

В Чехии на складе боеприпасов прогремел взрыв - РИА Новости, 25.03.2025

В Чехии на складе боеприпасов прогремел взрыв

Один человек получил серьезные травмы в результате взрыва на складе боеприпасов в чешском населенном пункте Боржины, сообщило во вторник агентство ČTK. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:46:00+03:00

2025-03-25T13:46:00+03:00

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ПРАГА, 25 мар - РИА Новости. Один человек получил серьезные травмы в результате взрыва на складе боеприпасов в чешском населенном пункте Боржины, сообщило во вторник агентство ČTK. "На территории (предприятия - ред.) Poličské strojírny сегодня утром прогремел взрыв. По данным спасателей, инцидент произошел на складе с боеприпасами, один человек получил серьезные травмы", - говорится в информации агентства. Пожарные провели эвакуацию людей, на место был отправлен вертолет, над ликвидацией ЧП работают более 10 пожарных бригад.

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