https://ria.ru/20250325/biryukov-2007215079.html

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 25.03.2025

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:46:00+03:00

2025-03-25T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ. "Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы. Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на склады временного хранения вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.

https://ria.ru/20250324/avtomobil-2006899624.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы