https://ria.ru/20250325/biblija-2007091061.html

Жительница Курской области рассказала, как пряталась от ВСУ

Жительница Курской области рассказала, как пряталась от ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025

Жительница Курской области рассказала, как пряталась от ВСУ

Пожилая женщина, которая больше полугода пряталась от ВСУ по подвалам в селе Махновка в Суджанском районе Курской области, рассказала РИА Новости, как засыпала... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T06:13:00+03:00

2025-03-25T06:13:00+03:00

2025-03-25T06:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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валерий герасимов

владимир путин

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КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Пожилая женщина, которая больше полугода пряталась от ВСУ по подвалам в селе Махновка в Суджанском районе Курской области, рассказала РИА Новости, как засыпала с Библией и спасалась молитвами. По словам пожилой жительницы курского села Махновка, она с мужем и сыном больше полугода прятались по подвалам от военных ВСУ. "Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась. Это начинается с прилетом. Вы понимаете. Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела", - рассказала женщина. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250324/evakuatsiya-2007072314.html

https://ria.ru/20250315/zhitelnitsa-2005169558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество