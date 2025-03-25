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Жительница Курской области рассказала, как пряталась от ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
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06:13 25.03.2025
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Жительница Курской области рассказала, как пряталась от ВСУ
Жительница Курской области рассказала, как пряталась от ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
Жительница Курской области рассказала, как пряталась от ВСУ
Пожилая женщина, которая больше полугода пряталась от ВСУ по подвалам в селе Махновка в Суджанском районе Курской области, рассказала РИА Новости, как засыпала... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:13:00+03:00
2025-03-25T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Пожилая женщина, которая больше полугода пряталась от ВСУ по подвалам в селе Махновка в Суджанском районе Курской области, рассказала РИА Новости, как засыпала с Библией и спасалась молитвами. По словам пожилой жительницы курского села Махновка, она с мужем и сыном больше полугода прятались по подвалам от военных ВСУ. "Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась. Это начинается с прилетом. Вы понимаете. Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела", - рассказала женщина. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250324/evakuatsiya-2007072314.html
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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Жительница Курской области рассказала, как пряталась от ВСУ

Прятавшаяся в подвале в курском селе женщина рассказала, как засыпала с Библией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Пожилая женщина, которая больше полугода пряталась от ВСУ по подвалам в селе Махновка в Суджанском районе Курской области, рассказала РИА Новости, как засыпала с Библией и спасалась молитвами.
По словам пожилой жительницы курского села Махновка, она с мужем и сыном больше полугода прятались по подвалам от военных ВСУ.
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"Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась. Это начинается с прилетом. Вы понимаете. Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела", - рассказала женщина.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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