https://ria.ru/20250325/bespilotnik-2007196464.html

Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ

Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025

Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ

Из-за атаки украинского беспилотника днём 24 марта в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", сообщило... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:45:00+03:00

2025-03-25T14:45:00+03:00

2025-03-25T15:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Из-за атаки украинского беспилотника днём 24 марта в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", сообщило Минобороны РФ."В результате атаки днём 24 марта украинского БПЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", которое благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

краснодарский край, вооруженные силы украины, россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф