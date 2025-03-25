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Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ
Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ
Из-за атаки украинского беспилотника днём 24 марта в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", сообщило... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:45:00+03:00
2025-03-25T14:45:00+03:00
2025-03-25T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вооруженные силы украины
россия
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Из-за атаки украинского беспилотника днём 24 марта в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", сообщило Минобороны РФ."В результате атаки днём 24 марта украинского БПЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", которое благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ
МО РФ: из-за атаки БПЛА ВСУ произошло отключение ЛЭП "Ростовская АЭС – Тихорецк"