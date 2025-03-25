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Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 25.03.2025 (обновлено: 15:34 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/bespilotnik-2007196464.html
Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ
Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ
Из-за атаки украинского беспилотника днём 24 марта в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", сообщило... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:45:00+03:00
2025-03-25T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вооруженные силы украины
россия
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Из-за атаки украинского беспилотника днём 24 марта в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", сообщило Минобороны РФ."В результате атаки днём 24 марта украинского БПЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", которое благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
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краснодарский край, вооруженные силы украины, россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Линия "Ростовская АЭС – Тихорецк №2" на Кубани отключилась из-за атаки ВСУ

МО РФ: из-за атаки БПЛА ВСУ произошло отключение ЛЭП "Ростовская АЭС – Тихорецк"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Из-за атаки украинского беспилотника днём 24 марта в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", сообщило Минобороны РФ.
"В результате атаки днём 24 марта украинского БПЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2", которое благодаря оперативным и грамотным действиям персонала не привело к негативным последствиям для потребителей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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