https://ria.ru/20250325/belorussiya-2007076628.html
В Минске пройдет церемония инаугурации президента
В Минске пройдет церемония инаугурации президента - РИА Новости, 25.03.2025
В Минске пройдет церемония инаугурации президента
Церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, избранного уже в седьмой раз на высший государственный пост на прошедших 26 января... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:23:00+03:00
2025-03-25T00:23:00+03:00
2025-03-25T00:23:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, избранного уже в седьмой раз на высший государственный пост на прошедших 26 января выборах, состоится во вторник в Минске. Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году - 83,47%, в 2010 году - 79,65%, в 2006 году – 83%, в 2001 году - 75,65%, в 1994 году - 80,34% (во втором туре). Церемония вступления в должность вновь избранного президента Белоруссии начнется в 12.00 (совпадает с мск) 25 марта во Дворце Независимости в Минске, ее покажут в прямом эфире белорусские государственные СМИ. Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт накануне сообщила госагентству Белта, что на церемонию приглашены более 1100 человек. В начале марта Эйсмонт говорила телеканалу "Беларусь 1", что организаторы думают о том, чтобы привнести в церемонию новые элементы и нюансы, сохранив при этом все основные элементы мероприятия. Традиционно торжественная церемония начинается с проезда кортежа президента по центру Минска. Ожидается, что кортеж главы государства в сопровождении эскорта из девяти мотоциклистов проедет по проспекту Независимости и проспекту Победителей. Минская милиция уже сообщила о временном перекрытии на этот период движения всех видов транспорта на отдельных участках дорог в центре города. Среди обязательных элементов церемонии инаугурации – принесение присяги главой государства на специальном издании конституции республики, подписание акта о принесении присяги и получение удостоверения президента из рук главы Центризбиркома. Согласно конституции, президент вступает в должность после принесения присяги следующего текста: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности". Представители белорусской оппозиции, выехавшей из страны за рубеж после предыдущих президентских выборов в 2020 году и акций протестов несогласных с их итогами, обратили внимание, что инаугурация в 2025 году назначена на день, когда сторонники белорусской оппозиции традиционно отмечают уличными акциями "день воли", приуроченный к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать. Пресс-служба Следственного комитета Белоруссии ранее в марте заявила, что имеется информация о планах по проведению за рубежом "сходок" оппозиции, приуроченных к этому дню. Там предупредили, что белорусскими правоохранителями будут проанализированы данные о потенциальных и фактических участниках данных мероприятий с целью идентификации их личностей и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, в том числе с использованием механизма заочного производства. Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка, заверили в пресс-службе. Ранее в ведомстве сообщали, что, например, был реализован комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий по уголовному делу в отношении участников антибелорусских зарубежных акций и их организаторов, проведенных в день президентских выборов в республике в текущем году. Сообщалось, что порядка 400 человек были признаны подозреваемыми по уголовному делу об антибелорусских уличных акциях за рубежом. Белорусское законодательство позволяет выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.
https://ria.ru/20250324/gryzlov-2007017250.html
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004984193.html
https://ria.ru/20250203/lukashenko-1997035741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
В Минске пройдет церемония инаугурации президента
Церемония вступления в должность Лукашенко состоится во вторник в Минске
МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, избранного уже в седьмой раз на высший государственный пост на прошедших 26 января выборах, состоится во вторник в Минске.
Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко
набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году - 83,47%, в 2010 году - 79,65%, в 2006 году – 83%, в 2001 году - 75,65%, в 1994 году - 80,34% (во втором туре).
Церемония вступления в должность вновь избранного президента Белоруссии
начнется в 12.00 (совпадает с мск) 25 марта во Дворце Независимости в Минске
, ее покажут в прямом эфире белорусские государственные СМИ.
Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт накануне сообщила госагентству Белта, что на церемонию приглашены более 1100 человек.
В начале марта Эйсмонт говорила телеканалу "Беларусь 1", что организаторы думают о том, чтобы привнести в церемонию новые элементы и нюансы, сохранив при этом все основные элементы мероприятия.
Традиционно торжественная церемония начинается с проезда кортежа президента по центру Минска. Ожидается, что кортеж главы государства в сопровождении эскорта из девяти мотоциклистов проедет по проспекту Независимости и проспекту Победителей. Минская милиция уже сообщила о временном перекрытии на этот период движения всех видов транспорта на отдельных участках дорог в центре города.
Среди обязательных элементов церемонии инаугурации – принесение присяги главой государства на специальном издании конституции республики, подписание акта о принесении присяги и получение удостоверения президента из рук главы Центризбиркома. Согласно конституции, президент вступает в должность после принесения присяги следующего текста: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".
Представители белорусской оппозиции, выехавшей из страны за рубеж после предыдущих президентских выборов в 2020 году и акций протестов несогласных с их итогами, обратили внимание, что инаугурация в 2025 году назначена на день, когда сторонники белорусской оппозиции традиционно отмечают уличными акциями "день воли", приуроченный к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.
Пресс-служба Следственного комитета Белоруссии ранее в марте заявила, что имеется информация о планах по проведению за рубежом "сходок" оппозиции, приуроченных к этому дню. Там предупредили, что белорусскими правоохранителями будут проанализированы данные о потенциальных и фактических участниках данных мероприятий с целью идентификации их личностей и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, в том числе с использованием механизма заочного производства. Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка, заверили в пресс-службе.
Ранее в ведомстве сообщали, что, например, был реализован комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий по уголовному делу в отношении участников антибелорусских зарубежных акций и их организаторов, проведенных в день президентских выборов в республике в текущем году. Сообщалось, что порядка 400 человек были признаны подозреваемыми по уголовному делу об антибелорусских уличных акциях за рубежом. Белорусское законодательство позволяет выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.