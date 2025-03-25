https://ria.ru/20250325/batalov-2007256880.html

Аферисты и дележка наследства: как живут вдова и дочь Алексея Баталова

Аферисты и дележка наследства: как живут вдова и дочь Алексея Баталова - РИА Новости, 25.03.2025

Аферисты и дележка наследства: как живут вдова и дочь Алексея Баталова

Великого актера не стало восемь лет назад. Как сложилась судьба семьи Алексея Баталова после его смерти? Как младшая дочь с диагнозом ДЦП стала успешной... РИА Новости, 25.03.2025

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наталья дрожжина (актриса)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Великого актера не стало восемь лет назад. Как сложилась судьба семьи Алексея Баталова после его смерти? Как младшая дочь с диагнозом ДЦП стала успешной писательницей, и почему ее старшая сестра отказалась от наследства?Как дача стала спасением для семьи БаталоваДача для Алексея Баталова была не просто местом отдыха, а настоящим убежищем, тихой гаванью в бушующем море столичной жизни. Здесь, в окружении зелени и пения птиц, он мог отвлечься от съемок и репетиций, посвятив себя любимым занятиям: столярничать, мастерить, чувствовать себя не народным артистом, а простым человеком, создающим уют своими руками. Баталов собственноручно смастерил большую часть мебели в дачном домике, вкладывая в него не только мастерство, но и частичку своей души.Но главное — эта скромная дача стала лучшим лекарством для его младшей дочери Маши, рожденной в 1968 году в браке с Гитаной Леонтенко. Девочка с детства страдала тяжелой формой ДЦП. Баталов свято верил: свежий воздух, солнце и тишина могут помочь дочке. Каждое лето семья уезжала за город, где Маша чувствовала себя заметно лучше. Это место стало их семейной крепостью.Война за участокИдиллию разрушил скандал. За несколько лет до смерти актера сосед решил отхватить часть их земли под строительство бани. Несмотря на возраст Баталова (ему было уже за 80), сосед отказался от мирного соглашения и устроил настоящую войну.Ситуация осложнялась тем, что участок был оформлен на Машу — и все судебные тяжбы легли на хрупкие плечи дочери-инвалида и уже немолодой Гитане. "Это был кошмар, — вспоминает вдова актера. — Алеша очень переживал, а стресс только ухудшал его состояние". Хотя суд и встал на их сторону, победа оказалась горькой — здоровье Баталова было подорвано.Сегодня дача, где когда-то звенел детский смех и пахло свежими пирогами, стоит заброшенной. "Когда Алеша заболел, мы перестали туда ездить. А теперь после его смерти вовсе не ездим. На поездки нужны деньги и силы. А у нас нет ни того, ни другого. Дача закрыта. Отключено электричество за неуплату. И некому заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами" — с горечью признается вдова актера.Испытание повседневностьюДаже простой выход на улицу превратился для Гитаны Аркадьевны и ее дочери Маши в сложный квест. В 89 лет вдова Баталова уже не может самостоятельно справляться с инвалидной коляской 57-летней дочери — для прогулок им приходится просить помощи у соседей и друзей."Люди, которые Алешу помнят и уважают, гуляют с Машей. При их поддержке в течение всего года она выезжает и на театральные премьеры, включая даже Большой театр. Мы страдаем без Алеши... Но живем".Несмотря на тяжелую форму ДЦП (Мария может двигать лишь одним пальцем), дочь Баталова смогла окончить сценарный факультет ВГИКа заочно и стала профессиональной писательницей — ее сценарии воплощаются в сериалах, а книги находят своих читателей. Мария может шевелить лишь одним пальцем, а речь дается ей с большим трудом. Для работы она использует специальное устройство, изобретенное отцом, — печатает тексты, надевая на голову особый шлем с указкой.Ослепла от горяЗа месяц до трагедии 88-летний актер, страдавший от проблем с сосудами, упал дома и сломал шейку бедра. Несмотря на возраст, он перенес операцию и начал восстанавливаться. "Алеша попал в больницу. Но он выкарабкался из болезни. Доктор пообещал мне, что "назавтра его выпишут". Дома мы подготовили все к его возвращению, ждали утром домой. А он умер ночью" — вспоминает вдова.Внезапный уход Баталова стал для семьи ударом. После смерти мужа Гитана Аркадьевна столкнулась с новым испытанием — она практически потеряла зрение. "Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу, — делится она. — Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! У нас в стране женщины сильные, крепкие. И я такая. Мой муж всегда всех учил — надо помогать". Тяжело представить, какую боль пережила эта женщина, прожившая с мужем более пятидесяти лет. Единственное утешение для нее — Алексей Владимирович умер мирно, во сне.Охота на наследствоСмерть Алексея Баталова стала не только личной трагедией для его семьи, но и спусковым крючком для откровенного мародерства. Пока вдова актера Гитана Аркадьевна боролась с ухудшающимся здоровьем и слепотой, на горизонте появились неожиданные "доброжелатели" — актриса Наталья Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин.Эта пара втерлась в доверие к пожилой Гите и Марии, представляясь давними друзьями Баталова и предлагая свою помощь в управлении наследством. Как выяснилось позже, их "дружба" была лишь прикрытием для мошеннической схемы.Гитана и Мария утверждают, что не давали Цивину и Дрожжиной никаких прав на распоряжение имуществом. В ходе судебных разбирательств всплыли неприятные подробности: оказалось, что одну из квартир Баталовых Цивин сдавал арендаторам, присваивая себе все деньги. Более того, супруги-аферисты положили глаз и на заветную дачу, столь дорогую сердцу Баталова.Дрожжина и Цивин подделывали документы, давили на пожилую вдову и дочь-инвалида. Правосудие, к счастью, оказалось на стороне Баталовых — Цивин получил 5 лет колонии, а его супруга — 4 года условно.Но цена этой победы оказалась высокой. Каждое судебное заседание подрывало и без того слабое здоровье Гитаны Аркадьевны. "После всего этого я будто заново пережила его уход", — признавалась вдова. Сегодня, когда мошенники получили по заслугам, а имущество возвращено законным владельцам, в доме Баталовых наконец-то воцарился покой.Надежда Баталова: незаметная, но важная часть семьиСтаршая дочь Алексея Баталова Надежда всегда оставалась в тени публичной жизни своего знаменитого отца. Родившаяся в 1955 году от первого брака актера с Ириной Ротовой, она с шести лет росла отдельно от отца, но сохранила с ним теплые отношения. Получив образование переводчика, Надежда выбрала спокойную жизнь.После смерти Баталова в 2017 году выяснилось, что основное наследство (квартиры и мастерская) он завещал Марии, страдающей ДЦП, а Надежда могла претендовать на имущество только после смерти сестры. Однако вопреки ожиданиям многих, старшая дочь не стала оспаривать завещание. "Мария трудолюбивая, она заслужила это", — спокойно прокомментировала она. Когда же мошенники попытались незаконно завладеть имуществом семьи, Надежда впервые нарушила свое многолетнее молчание, дав в 2021 году интервью, где резко осудила их действия.Несмотря на разницу в возрасте и обстоятельствах жизни, сестры поддерживают дружеские отношения. Надежда даже подарила Марии фамильное кольцо, которое позже перешло к внучке Светлане. Сегодня 70-летняя Надежда Баталова, филолог по профессии, живет тихой жизнью в Москве, воспитывая внучку и демонстрируя редкую мудрость в отношении семейных вопросов. "Я не держу зла ни на отца, ни на Гитану", — говорит она, подтверждая, что истинные семейные ценности для нее важнее материальных благ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, алексей баталов, наталья дрожжина (актриса)