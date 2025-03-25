https://ria.ru/20250325/ataka-2007110302.html

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму - РИА Новости, 25.03.2025

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму актом РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:35:00+03:00

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2025-03-25T09:35:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму актом терроризма. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области. "Такие судорожные атаки врага – акт терроризма. Они направлены на срыв мирных инициатив и доказывают, что с нынешним киевским режимом бесполезно вести переговоры. (Владимир) Зеленский и его клика неспособны на конструктивный разговор, думаю, что скоро в этом убедятся и американцы", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевский режим понесет наказание за каждое свое злодеяние. "Им не удастся уйти от ответственности, заслуженное наказание настигнет тех, кто отдавал приказы, и тех, кто исполнял", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, михаил шеремет