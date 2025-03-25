В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму
Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму актом терроризма
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" по отражению атак ВСУ
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор" по отражению атак ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму актом терроризма.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО отразили 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области.
"Такие судорожные атаки врага – акт терроризма. Они направлены на срыв мирных инициатив и доказывают, что с нынешним киевским режимом бесполезно вести переговоры. (Владимир) Зеленский и его клика неспособны на конструктивный разговор, думаю, что скоро в этом убедятся и американцы", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, киевский режим понесет наказание за каждое свое злодеяние.
"Им не удастся уйти от ответственности, заслуженное наказание настигнет тех, кто отдавал приказы, и тех, кто исполнял", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.