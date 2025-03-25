https://ria.ru/20250325/armenija-2007157020.html

В Ереване оценили возможность возврата к трехстороннему формату дорог

В Ереване оценили возможность возврата к трехстороннему формату дорог - РИА Новости, 25.03.2025

В Ереване оценили возможность возврата к трехстороннему формату дорог

Возврата к трехстороннему формату разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье с участием РФ не обсуждается, заявил журналистам спикер армянского... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:24:00+03:00

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2025-03-25T12:24:00+03:00

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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Возврата к трехстороннему формату разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье с участием РФ не обсуждается, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян. В январе 2021 года президент России Владимир Путин объявил о создании рабочей группы, которая отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через обе страны. Группу возглавили вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана, сопредседателем от России стал российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Этот вопрос не обсуждается", - заявил Симонян, отвечая на вопрос, возможен ли возврат к трехстороннему формату с российским посредничеством для повышения эффективности разблокирования транспортных коммуникаций. При это он посоветовал не искать везде "тень России" как негативном, так и позитивном смысле. Восемнадцатого марта Оверчук заявил, что трехсторонняя рабочая группа России, Азербайджана и Армении на уровне вице-премьеров возобновит свою работу, если этого захотят партнеры. По его словам, никто ее не закрывал, и если партнеры обратятся, и российская сторона каким-то образом можем быть полезной, а она может быть полезной, то работа будет продолжена. Как отметил Оверчук, пока что рабочая группа пребывает в спящем состоянии, но страны-участницы осуществляют контакты по этой теме.

https://ria.ru/20250325/armenija-2007155527.html

https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html

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россия, армения, азербайджан, алексей оверчук, владимир путин, в мире