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В Ереване оценили возможность возврата к трехстороннему формату дорог - РИА Новости, 25.03.2025
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12:24 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/armenija-2007157020.html
В Ереване оценили возможность возврата к трехстороннему формату дорог
В Ереване оценили возможность возврата к трехстороннему формату дорог - РИА Новости, 25.03.2025
В Ереване оценили возможность возврата к трехстороннему формату дорог
Возврата к трехстороннему формату разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье с участием РФ не обсуждается, заявил журналистам спикер армянского... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:24:00+03:00
2025-03-25T12:24:00+03:00
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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Возврата к трехстороннему формату разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье с участием РФ не обсуждается, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян. В январе 2021 года президент России Владимир Путин объявил о создании рабочей группы, которая отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через обе страны. Группу возглавили вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана, сопредседателем от России стал российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Этот вопрос не обсуждается", - заявил Симонян, отвечая на вопрос, возможен ли возврат к трехстороннему формату с российским посредничеством для повышения эффективности разблокирования транспортных коммуникаций. При это он посоветовал не искать везде "тень России" как негативном, так и позитивном смысле. Восемнадцатого марта Оверчук заявил, что трехсторонняя рабочая группа России, Азербайджана и Армении на уровне вице-премьеров возобновит свою работу, если этого захотят партнеры. По его словам, никто ее не закрывал, и если партнеры обратятся, и российская сторона каким-то образом можем быть полезной, а она может быть полезной, то работа будет продолжена. Как отметил Оверчук, пока что рабочая группа пребывает в спящем состоянии, но страны-участницы осуществляют контакты по этой теме.
https://ria.ru/20250325/armenija-2007155527.html
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россия, армения, азербайджан, алексей оверчук, владимир путин, в мире
Россия, Армения, Азербайджан, Алексей Оверчук, Владимир Путин, В мире
В Ереване оценили возможность возврата к трехстороннему формату дорог

Симонян: возврат к трехстороннему формату дорог в Закавказье не обсуждается

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Люди с флагами Армении - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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ЕРЕВАН, 25 мар – РИА Новости. Возврата к трехстороннему формату разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье с участием РФ не обсуждается, заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян.
В январе 2021 года президент России Владимир Путин объявил о создании рабочей группы, которая отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через обе страны. Группу возглавили вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана, сопредседателем от России стал российский вице-премьер Алексей Оверчук.
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"Этот вопрос не обсуждается", - заявил Симонян, отвечая на вопрос, возможен ли возврат к трехстороннему формату с российским посредничеством для повышения эффективности разблокирования транспортных коммуникаций.
При это он посоветовал не искать везде "тень России" как негативном, так и позитивном смысле.
Восемнадцатого марта Оверчук заявил, что трехсторонняя рабочая группа России, Азербайджана и Армении на уровне вице-премьеров возобновит свою работу, если этого захотят партнеры. По его словам, никто ее не закрывал, и если партнеры обратятся, и российская сторона каким-то образом можем быть полезной, а она может быть полезной, то работа будет продолжена. Как отметил Оверчук, пока что рабочая группа пребывает в спящем состоянии, но страны-участницы осуществляют контакты по этой теме.
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